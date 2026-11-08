Манікюр в червоному кольорі. Фото: magnific

З віком шкіра рук змінюється, а зморшки та пігментні плями стають помітнішими. Вдалий манікюр допомагає відвернути увагу від цих особливостей шкіри, візуально подовжити пальці й надати нігтям охайного вигляду. Для цього не обов’язково обирати складний дизайн або яскраві кольори. Достатньо лише знайти свій відтінок лаку та правильну форму нігтів.

Видання Новини.LIVE з посиланням на Interia Styl розповість, які кольори й варіанти манікюру пасують жінкам після 50 і 60 років, а також на що варто зважати під час догляду за руками.

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Який манікюр зробить руки молодшими

Ніжно-рожевий манікюр

Пудровий, молочно-рожевий, персиковий і рожевий із бежевим підтоном — серед універсальних кольорів для зрілих жінок. Вони мають природний вигляд, додають нігтям легкого блиску та не створюють різкого контрасту зі шкірою. Завдяки цьому зморшки не так впадають в око, а руки здаються доглянутішими.

Окремої уваги заслуговує відтінок milky pink — напівпрозорий молочно-рожевий лак. Він вирівнює колір нігтьової пластини та залишає делікатне сяйво.

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Відтінок milky pink. Фото: Instagram

Червоний лак, який ніколи не втрачає актуальності

Червоний манікюр пасує жінкам різного віку. Для зрілих рук можна обрати яскраво-червоний, томатний, кораловий або ніжно-малиновий лак. Ці кольори привертають увагу до нігтів і додають образу виразності. Але під час вибору відтінку варто враховувати підтон шкіри. Якщо він теплий, то обирайте червоний із помаранчевими нотками. Для холодного підтону краще підійдуть малинові кольори або класичний червоний без вираженого відтінку.

Червоні нігті. Фото: Instagram

Бежеві та нюдові відтінки для візуально довших пальців

Якщо хочеться, щоб пальці здавалися тоншими, можна спробувати манікюр у бежевих і нюдових кольорах. Кава з молоком, світло-коричневий і ніжно-персиковий створюють плавний перехід між нігтем і шкірою. Такий ефект допомагає візуально подовжити пальці, тому ці відтінки пасують і власницям широких нігтьових пластин.

Бежеві нігті. Фото: Instagram

Перламутр і легке сяйво

Світлі лаки з перламутровим фінішем — ще один варіант для жінок після 50 і 60 років. Молочне покриття з легким блиском, колір шампанського або дрібні сяйливі частинки надають нігтям охайного вигляду.

Манікюр з перламутром. Фото: Instagram

Яка форма нігтів пасує зрілим рукам

Форма нігтів не менш важлива за колір лаку. Від неї залежить, який вигляд матимуть пальці.

М’який овал вважають одним із найвдаліших варіантів. Заокруглені кінчики візуально подовжують пальці та роблять їх стрункішими. Подібний ефект дає й мигдалеподібна форма, за якої нігті звужуються до кінчиків. Вона має гарний вигляд на нігтях середньої довжини.

Тим, хто звик до короткого манікюру, підійде квадрат із заокругленими кутами. Така форма практична, не заважає у повсякденних справах і зберігає природний вигляд нігтів.

А ось надто широкі квадратні нігті та дуже довгі нігті з гострими кінчиками можуть порушувати пропорції рук.

Які помилки можуть зіпсувати манікюр

Деякі кольори потребують уважнішого вибору. Наприклад, холодний сірий, білий і майже чорний лак можуть підкреслювати почервоніння, помітні вени та пігментні плями. Проте це не означає, що жінкам зрілого віку потрібно повністю відмовлятися від таких відтінків. Багато залежить від тону шкіри та особистих уподобань.

Перед покриттям важливо підготувати нігтьову пластину й подбати про стан кутикули. Окрему увагу слід приділяти шкірі рук. Зволожувальний крем із гліцерином, церамідами або сечовиною у відповідній концентрації допомагає впоратися із сухістю та шорсткістю. Щодня варто наносити на тильний бік долонь сонцезахисний засіб із SPF 30 або 50. Ультрафіолет прискорює фотостаріння шкіри та сприяє появі пігментних плям.

Отже, для манікюру, який візуально омолоджує руки, можна обирати ніжно-рожеві, нюдові, червоні або перламутрові відтінки. М’який овал, мигдалеподібна форма чи короткий квадрат із заокругленими кутами допоможуть підібрати пропорції відповідно до форми пальців. А регулярне зволоження та захист від сонця доповнять догляд за шкірою рук.

Раніше ми писали про дослідження, яке допомогло визначити найпривабливіший варіант манікюру. Учені враховували не лише відтінок лаку, а й довжину нігтів. Результати показали, що справа не тільки в кольорі.

Також Новини.LIVE повідомляли про відтінок манікюру Earl Grey, названий на честь популярного чаю. Це холодний сірий колір із блакитними, зеленими або лавандовими нюансами, який змінюється залежно від освітлення. Він стане альтернативою звичним коричневим і винним лакам цієї осені.