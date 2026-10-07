Нігті з розкішним оксамитовим ефектом: як зробити трендовий манікюр

Манікюр в салоні. Фото: magnific

Оксамит давно асоціюється з розкішшю, теплом і затишком, а тепер його характерний перелив можна побачити ще й на нігтях. Так з’явився тренд на оксамитовий манікюр — покриття, яке при русі рук по-різному відбиває світло й нагадує ніжну ворсисту тканину. Секрет такого ефекту зовсім не у справжньому оксамиті. Для манікюру беруть магнітний лак із дрібними металевими частинками.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на myself.de.

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Коли до свіжого покриття підносять спеціальний магніт, вони змінюють своє положення, а світло починає відбиватися під іншим кутом. Саме так на нігтях з’являється характерне сяйво. Такий манікюр роблять якраз восени та взимку, коли хочеться більш насичених і глибоких кольорів.

Оксамитові нігті — як зробити трендовий манікюр

Спочатку нігті готують до покриття і наносять базу. Після цього можна переходити до магнітного лаку. Його відразу після нанесення потрібно обробити магнітом, поки покриття ще не висохло. Магніт підносять до нігтя і тримають у потрібному положенні, щоб металеві частинки зібралися там, де має бути основний перелив. Коли блиск набув потрібної форми, покриття полімеризують під лампою, якщо цього вимагає конкретний лак. Завершують манікюр топом.

Який колір вибрати

На темних відтінках оксамитовий ефект видно найкраще. Чорний, глибокий червоний, бордовий і темно-синій кольори роблять перелив ефектнішим, тому манікюр виходить насиченим і виразним.

Втім, для такого дизайну не обов’язково брати лише темний лак. Бежевий, рожевий або зелений відтінок дасть той самий ефект. Такі нігті не надто прив’язані до осінньої палітри, тому їх можна носити і в інший сезон.

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Цікавий варіант — використати магнітний лак лише на кінчиках нігтів і зробити оксамитовий френч. У такому випадку блиск не займає всю нігтьову пластину, але залишається головною деталлю манікюру.

Можна погратися і з напрямком переливу. Якщо провести магнітом так, щоб сяйво поступово зміщувалося від краю до середини нігтя, вийде ефект, схожий на градієнт.

Гарний манікюр. Фото з Instagram

Оксамитові нігті чудовий вигляд мають і з теплим осіннім одягом, і зі стриманими речами на щодень. Темні кольори зроблять манікюр більш святковим, тоді як бежеві, рожеві та інші світлі відтінки залишаться спокійним варіантом для повсякденного образу.

Змінювати можна не тільки колір лаку, а й те, наскільки помітним буде перелив. Тому той самий оксамитовий ефект можна зробити яскравим і насиченим або залишити лише легке сяйво на нігтях.

Раніше ми писали про те, що рожевий манікюр залишається популярним, але восени палітра як завжди змінюється. Замість звичних світлих відтінків можна обрати насиченіші кольори — від бордового та шоколадного до глибокого синього й зеленого.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Дженніфер Лопес показала манікюр у відтінку, який ідеально пасує до осінньої палітри. Її майстер Том Бачик назвав колір Cherry Chocolate — це глибокий червоно-коричневий тон із відсиланням до вишні в шоколаді.