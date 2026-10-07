Ногти с роскошным бархатным эффектом: как сделать модный маникюр

Маникюр в салоне. Фото: magnific

Бархат издавна ассоциируется с роскошью, теплом и уютом, а теперь его характерный перелив можно увидеть еще и на ногтях. Так появился тренд на бархатный маникюр — покрытие, которое при движении рук по-разному отражает свет и напоминает нежную ворсистую ткань. Секрет такого эффекта вовсе не в настоящем бархате. Для маникюра используют магнитный лак с мелкими металлическими частичками.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на myself.de.

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Когда к свежему покрытию подносят специальный магнит, частицы меняют свое положение, а свет начинает отражаться под другим углом. Именно так на ногтях появляется характерное сияние. Такой маникюр делают именно осенью и зимой, когда хочется более насыщенных и глубоких цветов.

Бархатные ногти — как сделать трендовый маникюр

Сначала ногти готовят к нанесению покрытия и наносят базу. После этого можно переходить к магнитному лаку. Его сразу после нанесения нужно обработать магнитом, пока покрытие еще не высохло. Магнит подносят к ногтю и удерживают в нужном положении, чтобы металлические частицы собрались там, где должен быть основной перелив. Когда блеск приобрел нужную форму, покрытие полимеризуют под лампой, если этого требует конкретный лак. Завершают маникюр топом.

Какой цвет выбрать

На темных оттенках бархатный эффект виден лучше всего. Черный, насыщенный красный, бордовый и темно-синий цвета делают перелив более эффектным, поэтому маникюр получается насыщенным и выразительным.

Впрочем, для такого дизайна не обязательно использовать только темный лак. Бежевый, розовый или зеленый оттенок даст тот же эффект. Такие ногти не слишком привязаны к осенней палитре, поэтому их можно носить и в другое время года.

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Интересный вариант — использовать магнитный лак только на кончиках ногтей и сделать бархатный френч. В таком случае блеск не занимает всю ногтевую пластину, но остается главной деталью маникюра.

Можно поэкспериментировать и с направлением перелива. Если провести магнитом так, чтобы блеск постепенно смещался от края к середине ногтя, получится эффект, похожий на градиент.

Красивый маникюр. Фото из Instagram

Бархатные ногти великолепно смотрятся как с теплой осенней одеждой, так и со сдержанными вещами на каждый день. Темные цвета сделают маникюр более праздничным, тогда как бежевые, розовые и другие светлые оттенки останутся спокойным вариантом для повседневного образа.

Менять можно не только цвет лака, но и степень выраженности перелива. Поэтому тот же бархатный эффект можно сделать ярким и насыщенным или оставить лишь легкое сияние на ногтях.

Ранее мы писали о том, что розовый маникюр остается популярным, но осенью палитра, как всегда, меняется. Вместо привычных светлых оттенков можно выбрать более насыщенные цвета — от бордового и шоколадного до глубокого синего и зеленого.

Также Новини.LIVE сообщали, что Дженнифер Лопес продемонстрировала маникюр в оттенке, который идеально вписывается в осеннюю палитру. Ее мастер Том Бачик назвал цвет Cherry Chocolate — это глубокий красно-коричневый оттенок, напоминающий вишню в шоколаде.