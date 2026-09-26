Маникюр Earl Grey: изящная альтернатива классическим осенним оттенкам

Девушка с маникюром. Фото: magnific

Яркие лаки постепенно уступают место более спокойным цветам, и среди них выделяется Earl Grey. Это холодный серый цвет, в котором могут просматриваться голубые, зеленые или лавандовые оттенки. Название происходит от известного чая, но на ногтях цвет выглядит совсем иначе.

Редакция Новини.LIVE расскажет об этом трендовом оттенке маникюра подробнее.

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Как выглядит маникюр Earl Grey

Earl Grey — не тот серый, который напоминает обычную краску. При разном освещении он может меняться: то больше заметен голубой тон, то — зеленый или едва уловимый лавандовый.

Оттенок Earl Grey. Фото из Instagram

Именно цветной подтон делает этот маникюр более интересным. Покрытие не будет выглядеть слишком ярко, но и простым его не назовешь. Earl Grey хорошо вписывается в осеннюю палитру и подходит тем, кто любит сдержанные оттенки на ногтях.

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Для какого возраста подойдет маникюр Earl Grey

Earl Grey не имеет возрастных ограничений. В 20 лет он может стать спокойной альтернативой яркому маникюру, а после 30–40 лет — дополнить сдержанный образ, не привлекая лишнего внимания к рукам.

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Женщинам старшего возраста этот оттенок тоже не стоит обходить стороной. На коротких ногтях с полупрозрачным или глянцевым покрытием он будет выглядеть аккуратно и уместно. Если хочется немного другого эффекта, можно выбрать Earl Grey с легким голубым или лавандовым подтоном.

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Сдержанный маникюр в сером оттенке. Фото из Instagram

Но не стоит привязывать этот цвет к конкретной цифре. Earl Grey хорошо работает именно как универсальный осенний оттенок, который можно адаптировать под свой стиль.

Ранее мы писали о том, что японский маникюр не требует цветного лака: ногти остаются натуральными, а после полировки приобретают гладкость и блеск. В салонном варианте используют специальные пасты и пудры, но дома можно повторить похожий эффект с помощью зубной пасты и губки.

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Также Новини.LIVE сообщали, что Дженнифер Лопес сделала маникюр в глубоком красно-коричневом оттенке, который ее мастер Том Бачик назвал Cherry Chocolate. Цвет напоминает вишни в шоколаде и хорошо вписывается в осеннюю палитру — вместо яркого красного здесь более насыщенный и темный тон.