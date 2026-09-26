Манікюр Earl Grey: витончена альтернатива класичним осіннім кольорам

Дівчина на манікюрі. Фото: magnific

Яскраві лаки поступово поступаються місцем спокійнішим кольорам, і серед них виділяється Earl Grey. Це холодний сірий колір, у якому можуть проглядатися блакитні, зелені або лавандові відтінки. Назва походить від відомого чаю, але на нігтях колір має зовсім інакший вигляд.

Редакція Новини.LIVE розповість про цей трендовий відтінок манікюру детальніше.

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Який вигляд має манікюр Earl Grey

Earl Grey — не той сірий, який нагадує звичайну фарбу. За різного освітлення він може змінюватися: десь більше помітний блакитний тон, десь — зелений або ледь вловимий лавандовий.

Відтінок Earl Grey. Фото з Instagram

Саме кольоровий підтон робить цей манікюр цікавішим. Покриття не буде мати надто яскравий вигляд, але й простим його не назвеш. Earl Grey добре вписується в осінню палітру та пасує тим, хто любить стримані відтінки на нігтях.

Для якого віку підійде манікюр Earl Grey

Earl Grey не має вікових обмежень. У 20 років він може стати спокійною альтернативою яскравому манікюру, а після 30–40 років — доповнити стриманий образ без зайвої уваги до рук.

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Жінкам старшого віку цей відтінок теж не варто оминати. На коротких нігтях із напівпрозорим або глянцевим покриттям він буде мати охайний й доречний вигляд. Якщо хочеться трохи іншого ефекту, можна обрати Earl Grey із легким блакитним або лавандовим підтоном.

Стриманий манікюр у сірому відтінку. Фото з Instagram

Але не варто прив'язувати цей колір до конкретної цифри. Earl Grey добре працює саме як універсальний осінній відтінок, який можна адаптувати під свій стиль.

Раніше ми писали про те, що японський манікюр не потребує кольорового лаку: нігті залишаються натуральними, а після полірування набувають гладкості та блиску. У салонному варіанті використовують спеціальні пасти й пудри, але вдома можна повторити схожий ефект за допомогою зубної пасти та губки.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Дженніфер Лопес зробила манікюр у глибокому червоно-коричневому відтінку, який її майстер Том Бачик назвав Cherry Chocolate. Колір нагадує вишні в шоколаді й добре відповідає осінній палітрі — замість яскравого червоного тут більш насичений і темний тон.