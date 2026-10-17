Осінній манікюр може бути не лише бордовим: який відтінок краще спробувати

Манікюр в салоні. Фото: magnific

Темні нігті восени не обмежуються шоколадними, карамельними чи бордовими відтінками. Цього сезону до звичної палітри додається сливовий — глибокий фіолетовий колір із холодним підтоном. На нього звертають увагу й нейл-майстри, які працюють зі знаменитостями. Серед них — Зола Ганзорігт, майстриня Гейлі Бібер, і Мішель Гамфрі, яка створює манікюр для Дуа Ліпи.

Про це пише Новини.LIVE з посиленням на Vogue.

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Бордо та black cherry (стигла вишня) теж залишаються серед популярних варіантів для холодного сезону. Темні червоні відтінки вже стали звичною частиною осінніх колекцій лаків, а сливовий пропонує інший погляд на сезонний манікюр. Він не поступається їм глибиною, проте має виразніший фіолетовий відтінок.

Який вигляд має сливовий манікюр

Розпізнати сливовий допомагає його підтон. Це не звичайний фіолетовий, а глибокий колір із синьо-фіолетовими нотами. Тут доречно згадати знамениту сцену з Мірандою Прістлі з фільму "Диявол носить Prada": різниця між відтінками має значення, навіть коли на перший погляд вони здаються схожими.

Бордо та black cherry тяжіють до червоного спектра, у якому відчуваються коричневі або чорні ноти. Сливовий натомість зберігає холодний фіолетовий відлив. Залежно від лаку та освітлення він може бути яскравішим і виразно фіолетовим або настільки темним, що здаватиметься майже чорним.

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Такий колір буде мати ефектний вигляд і без декору. Адже саме однотонне глянцеве покриття підкреслює його глибину, а складніші дизайни дають змогу пограти з текстурами та відблисками.

Чим приваблює сливовий колір нігтів

Сливовий може сподобатися тим, хто щороку повертається до бордового, але цього разу хоче спробувати інший відтінок. Він залишається в межах звичної осінньої гами, проте фіолетовий підтон робить його менш передбачуваним. Колір має насичений вигляд, водночас не здається надто яскравим чи строкатим.

Як зробити сливовий манікюр

Почати варто з вибору відтінку. Класичний насичений фіолетовий підійде для однотонного покриття, а темний, близький до баклажанового, матиме глибший вигляд. Тим, кому подобаються червоні відтінки, можна придивитися до сливового з червоним підтоном. Майже чорний варіант стане вибором для тих, хто віддає перевагу особливо темному манікюру.

Трендовий відтінок нігтів. Фото з Instagram

Не менш важлива форма нігтів. Один із вдалих варіантів — короткий squoval, тобто м'який квадрат із заокругленими краями, який поєднує риси квадрата й овалу. Мигдалеподібна форма додає образу елегантності, а короткі квадратні нігті роблять його більш сучасним.

Раніше ми писали про те, що після 50 років навіть звичний колір лаку може несподівано змінити враження від манікюру в гірший бік. Деякі відтінки різко контрастують зі шкірою та роблять помітнішими пігментні плями, вени й почервоніння. Тому їх варто уникати, щоб руки мали доглянутий вигляд.

Також Новини.LIVE повідомляли, що папівпрозоре рожеве покриття, делікатний блиск і ефект крижаних переливів — фрозе-манікюр знову привертає увагу. Він нагадує охолоджений рожевий коктейль і пасує коротким нігтям, а три варіанти оформлення допоможуть адаптувати його до осінніх образів.