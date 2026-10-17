Осенний маникюр может быть не только бордовым: какой оттенок лучше попробовать

Маникюр в салоне. Фото: magnific

Темные ногти осенью не ограничиваются шоколадными, карамельными или бордовыми оттенками. В этом сезоне к привычной палитре добавляется сливовый — глубокий фиолетовый цвет с холодным подтоном. На него обращают внимание и нейл-мастера, работающие со знаменитостями. Среди них — Зола Ганзоригт, мастер Хейли Бибер, и Мишель Гамфри, которая создает маникюр для Дуа Липы.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

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Бордо и black cherry (спелая вишня) тоже остаются среди популярных вариантов для холодного сезона. Темные красные оттенки уже стали привычной частью осенних коллекций лаков, а сливовый предлагает другой взгляд на сезонный маникюр. Он не уступает им по глубине, но имеет более выраженный фиолетовый оттенок.

Как выглядит сливовый маникюр

Распознать сливовый помогает его подтон. Это не обычный фиолетовый, а глубокий цвет с сине-фиолетовыми нотками. Здесь уместно вспомнить знаменитую сцену с Мирандой Пристли из фильма "Дьявол носит Prada": разница между оттенками имеет значение, даже когда на первый взгляд они кажутся похожими.

Бордо и black cherry тяготеют к красному спектру, в котором ощущаются коричневые или черные нотки. Сливовый же сохраняет холодный фиолетовый оттенок. В зависимости от лака и освещения он может быть ярче и явно фиолетовым или настолько темным, что будет казаться почти черным.

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Такой цвет будет эффектно смотреться и без декора. Ведь именно однотонное глянцевое покрытие подчеркивает его глубину, а более сложные дизайны позволяют поиграть с текстурами и бликами.

Чем привлекателен сливовый цвет ногтей

Сливовый цвет может понравиться тем, кто каждый год возвращается к бордовому, но на этот раз хочет попробовать другой оттенок. Он остается в пределах привычной осенней гаммы, однако фиолетовый подтон делает его менее предсказуемым. Цвет выглядит насыщенно, но при этом не кажется слишком ярким или пестрым.

Как сделать сливовый маникюр

Начать стоит с выбора оттенка. Классический насыщенный фиолетовый подойдет для однотонного покрытия, а темный, близкий к баклажанному, будет выглядеть более глубоко. Тем, кому нравятся красные оттенки, стоит обратить внимание на сливовый с красным подтоном. Почти черный вариант станет выбором для тех, кто предпочитает особенно темный маникюр.

Трендовый оттенок ногтей. Фото из Instagram

Не менее важна форма ногтей. Один из удачных вариантов — короткий squoval, то есть мягкий квадрат с закругленными краями, сочетающий в себе черты квадрата и овала. Миндалевидная форма придает образу элегантность, а короткие квадратные ногти делают его более современным.

Ранее мы писали о том, что после 50 лет даже привычный цвет лака может неожиданно изменить впечатление от маникюра в худшую сторону. Некоторые оттенки резко контрастируют с кожей и делают более заметными пигментные пятна, вены и покраснения. Поэтому их стоит избегать, чтобы руки выглядели ухоженными.

Также Новини.LIVE сообщали, что полупрозрачное розовое покрытие, деликатный блеск и эффект ледяных переливов — фрозе-маникюр снова привлекает внимание. Он напоминает охлажденный розовый коктейль и подходит для коротких ногтей, а три варианта оформления помогут адаптировать его к осенним образам.