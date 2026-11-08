Маникюр в красном цвете. Фото: magnific

С возрастом кожа рук меняется, а морщины и пигментные пятна становятся более заметными. Удачный маникюр помогает отвлечь внимание от этих особенностей кожи, визуально удлинить пальцы и придать ногтям ухоженный вид. Для этого не обязательно выбирать сложный дизайн или яркие цвета. Достаточно лишь подобрать свой оттенок лака и правильную форму ногтей.

Издание Новини.LIVE со ссылкой на Interia Styl расскажет, какие цвета и варианты маникюра подходят женщинам после 50 и 60 лет, а также на что стоит обратить внимание при уходе за руками.

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Какой маникюр сделает руки моложе

Нежно-розовый маникюр

Пудровый, молочно-розовый, персиковый и розовый с бежевым подтоном — среди универсальных цветов для зрелых женщин. Они выглядят естественно, придают ногтям легкий блеск и не создают резкого контраста с кожей. Благодаря этому морщины не так бросаются в глаза, а руки кажутся более ухоженными.

Отдельного внимания заслуживает оттенок milky pink — полупрозрачный молочно-розовый лак. Он выравнивает цвет ногтевой пластины и придает ей нежное сияние.

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Оттенок milky pink. Фото: Instagram

Красный лак, который никогда не теряет актуальности

Красный маникюр подходит женщинам разного возраста. Для зрелых рук можно выбрать ярко-красный, томатный, коралловый или нежно-малиновый лак. Эти цвета привлекают внимание к ногтям и придают образу выразительность. Но при выборе оттенка стоит учитывать подтон кожи. Если он теплый, то выбирайте красный с оранжевыми нотками. Для холодного подтона лучше подойдут малиновые цвета или классический красный без выраженного оттенка.

Красные ногти. Фото: Instagram

Бежевые и нюдовые оттенки для визуально более длинных пальцев

Если хочется, чтобы пальцы казались тоньше, можно попробовать маникюр в бежевых и нюдовых оттенках. Кофе с молоком, светло-коричневый и нежно-персиковый создают плавный переход между ногтем и кожей. Такой эффект помогает визуально удлинить пальцы, поэтому эти оттенки подходят и обладательницам широких ногтевых пластин.

Бежевые ногти. Фото: Instagram

Перламутр и легкое сияние

Светлые лаки с перламутровым финишем — еще один вариант для женщин после 50 и 60 лет. Молочное покрытие с легким блеском, цвет шампанского или мелкие сияющие частицы придают ногтям ухоженный вид.

Маникюр с перламутром. Фото: Instagram

Какая форма ногтей подходит зрелым рукам

Форма ногтей не менее важна, чем цвет лака. От нее зависит, как будут выглядеть пальцы.

Мягкий овал считается одним из самых удачных вариантов. Закругленные кончики визуально удлиняют пальцы и делают их более стройными. Подобный эффект дает и миндалевидная форма, при которой ногти сужаются к кончикам. Она хорошо смотрится на ногтях средней длины.

Тем, кто привык к короткому маникюру, подойдет квадрат с закругленными углами. Такая форма практична, не мешает в повседневных делах и сохраняет естественный вид ногтей.

А вот слишком широкие квадратные ногти и очень длинные ногти с острыми кончиками могут нарушать пропорции рук.

Какие ошибки могут испортить маникюр

Некоторые цвета требуют более тщательного выбора. Например, холодный серый, белый и почти черный лак могут подчеркивать покраснения, заметные вены и пигментные пятна. Однако это не означает, что женщинам зрелого возраста нужно полностью отказываться от таких оттенков. Многое зависит от тона кожи и личных предпочтений.

Перед нанесением лака важно подготовить ногтевую пластину и позаботиться о состоянии кутикулы. Особое внимание следует уделять коже рук. Увлажняющий крем с глицерином, церамидами или мочевиной в соответствующей концентрации помогает справиться с сухостью и шероховатостью. Ежедневно следует наносить на тыльную сторону ладоней солнцезащитное средство с SPF 30 или 50. Ультрафиолет ускоряет фотостарение кожи и способствует появлению пигментных пятен.

Итак, для маникюра, визуально омолаживающего руки, можно выбирать нежно-розовые, нюдовые, красные или перламутровые оттенки. Мягкий овал, миндалевидная форма или короткий квадрат с закруглёнными углами помогут подобрать пропорции в соответствии с формой пальцев. А регулярное увлажнение и защита от солнца дополнят уход за кожей рук.

Ранее мы писали об исследовании, которое помогло определить самый привлекательный вариант маникюра. Ученые учитывали не только оттенок лака, но и длину ногтей. Результаты показали, что дело не только в цвете.

Также Новини.LIVE сообщали об оттенке маникюра Earl Grey, названном в честь популярного чая. Это холодный серый цвет с голубыми, зелеными или лавандовыми оттенками, который меняется в зависимости от освещения. Он станет альтернативой привычным коричневым и винным лакам этой осенью.