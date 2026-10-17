Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Яркий или сдержанный: ученые определили самый привлекательный маникюр

Яркий или сдержанный: ученые определили самый привлекательный маникюр

Ua ru
17 октября 2026 13:38
Ученые определили самый привлекательный маникюр: как он выглядит
Маникюр. Фото: magnific

Красный, нюдовый, молочный или черный — выбор цвета маникюра зависит от вкуса и привычек. Но исследователи решили проверить, какие ногти люди считают самыми привлекательными. В эксперименте оценивали не только оттенок лака, но и длину ногтей. Оказалось, что лучшие результаты получили варианты, которые не все могли бы назвать очевидными фаворитами.

Новини.LIVE со ссылкой на Elle расскажут об этом подробнее.

Реклама

В журнале EvoS Journal: Evolutionary Studies and Higher Education опубликовано исследование "The Power of Polish: Effects of Nail Length and Color on Perceptions of Attractiveness". Психологи Сара ДеМикеле и Т. Джоэл Уэйд изучали, как длина ногтей и цвет покрытия влияют на оценку внешности.

Какая длина ногтей понравилась участникам больше всего

В исследовании приняли участие 342 взрослых. Им показывали цифровые изображения рук с разным маникюром и предлагали оценить их привлекательность. Чтобы другие особенности внешности не влияли на ответы, форму рук и тон кожи оставили одинаковыми. Менялись только длина ногтей и цвет лака.

Сначала участники сравнивали короткие, средние и длинные ногти. Для оценки использовали восьмибалльную шкалу. Больше всего баллов набрал маникюр средней длины — в среднем 5,1 балла за физическую привлекательность. Короткие ногти получили 3,2 балла, а длинные — 2,5. Средняя длина также опередила другие варианты по оценкам эстетической и романтической привлекательности.

Читайте также:

Какой цвет лака получил наивысшую оценку

В другой части эксперимента исследователи проверили, как на восприятие маникюра влияют разные цвета. Участникам показывали изображения ногтей с белым, красным, черным и синим покрытием.

Первое место занял белый лак. По физической привлекательности он получил в среднем 4,6 балла. Красный маникюр оказался на второй позиции с результатом 3,8 балла. Черный и синий цвета набрали значительно меньше баллов. Синее покрытие оценили в среднем на 2,5 балла, а черное — на 2,3.

Такой результат частично не совпал с ожиданиями ученых. Они предполагали, что красный лак получит более высокие оценки, ведь этот цвет традиционно ассоциируется с привлекательностью. Исследователи выдвинули предположение, что белый маникюр мог понравиться участникам из-за ассоциаций со свежестью, чистотой и простотой. Среднюю длину ногтей они связывают с восприятием ухоженности и практичности.

Означает ли это, что белый маникюр — самый лучший

Результаты эксперимента не стоит воспринимать как окончательный ответ на вопрос о самом красивом маникюре. В исследовании рассматривались лишь три варианта длины и четыре цвета лака. Кроме того, участники оценивали цифровые изображения, а не руки реальных людей. На предпочтения также могут влиять культура, привычки и личный опыт.

Поэтому черный лак и длинные ногти не теряют актуальности из-за результатов этого исследования. Белое покрытие и средняя длина просто получили более высокие оценки в конкретном эксперименте. А окончательный выбор маникюра, как и раньше, зависит от личных предпочтений.

Ранее мы писали о бордовом маникюре и других цветах, которые подходят к осеннему гардеробу. Но есть и менее привычный вариант — Earl Grey, холодный серый оттенок с голубым, зеленым или лавандовым подтоном. Его назвали в честь популярного чая, а на ногтях он выглядит сдержанно и отличается от привычной осенней палитры.

Также Новини.LIVE сообщали об еще одном варианте для осени — в моде бархатные ногти с переливами, что меняются в зависимости от освещения и движения рук. Такой эффект создают с помощью магнитного лака с мелкими металлическими частицами, а само покрытие напоминает фактуру бархатной ткани.

мода маникюр красота стиль ногти
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации