Ученые определили самый привлекательный маникюр: как он выглядит

Маникюр. Фото: magnific

Красный, нюдовый, молочный или черный — выбор цвета маникюра зависит от вкуса и привычек. Но исследователи решили проверить, какие ногти люди считают самыми привлекательными. В эксперименте оценивали не только оттенок лака, но и длину ногтей. Оказалось, что лучшие результаты получили варианты, которые не все могли бы назвать очевидными фаворитами.

Новини.LIVE со ссылкой на Elle расскажут об этом подробнее.

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В журнале EvoS Journal: Evolutionary Studies and Higher Education опубликовано исследование "The Power of Polish: Effects of Nail Length and Color on Perceptions of Attractiveness". Психологи Сара ДеМикеле и Т. Джоэл Уэйд изучали, как длина ногтей и цвет покрытия влияют на оценку внешности.

Какая длина ногтей понравилась участникам больше всего

В исследовании приняли участие 342 взрослых. Им показывали цифровые изображения рук с разным маникюром и предлагали оценить их привлекательность. Чтобы другие особенности внешности не влияли на ответы, форму рук и тон кожи оставили одинаковыми. Менялись только длина ногтей и цвет лака.

Сначала участники сравнивали короткие, средние и длинные ногти. Для оценки использовали восьмибалльную шкалу. Больше всего баллов набрал маникюр средней длины — в среднем 5,1 балла за физическую привлекательность. Короткие ногти получили 3,2 балла, а длинные — 2,5. Средняя длина также опередила другие варианты по оценкам эстетической и романтической привлекательности.

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Какой цвет лака получил наивысшую оценку

В другой части эксперимента исследователи проверили, как на восприятие маникюра влияют разные цвета. Участникам показывали изображения ногтей с белым, красным, черным и синим покрытием.

Первое место занял белый лак. По физической привлекательности он получил в среднем 4,6 балла. Красный маникюр оказался на второй позиции с результатом 3,8 балла. Черный и синий цвета набрали значительно меньше баллов. Синее покрытие оценили в среднем на 2,5 балла, а черное — на 2,3.

Такой результат частично не совпал с ожиданиями ученых. Они предполагали, что красный лак получит более высокие оценки, ведь этот цвет традиционно ассоциируется с привлекательностью. Исследователи выдвинули предположение, что белый маникюр мог понравиться участникам из-за ассоциаций со свежестью, чистотой и простотой. Среднюю длину ногтей они связывают с восприятием ухоженности и практичности.

Означает ли это, что белый маникюр — самый лучший

Результаты эксперимента не стоит воспринимать как окончательный ответ на вопрос о самом красивом маникюре. В исследовании рассматривались лишь три варианта длины и четыре цвета лака. Кроме того, участники оценивали цифровые изображения, а не руки реальных людей. На предпочтения также могут влиять культура, привычки и личный опыт.

Поэтому черный лак и длинные ногти не теряют актуальности из-за результатов этого исследования. Белое покрытие и средняя длина просто получили более высокие оценки в конкретном эксперименте. А окончательный выбор маникюра, как и раньше, зависит от личных предпочтений.

Ранее мы писали о бордовом маникюре и других цветах, которые подходят к осеннему гардеробу. Но есть и менее привычный вариант — Earl Grey, холодный серый оттенок с голубым, зеленым или лавандовым подтоном. Его назвали в честь популярного чая, а на ногтях он выглядит сдержанно и отличается от привычной осенней палитры.

Также Новини.LIVE сообщали об еще одном варианте для осени — в моде бархатные ногти с переливами, что меняются в зависимости от освещения и движения рук. Такой эффект создают с помощью магнитного лака с мелкими металлическими частицами, а само покрытие напоминает фактуру бархатной ткани.