Эффектный маникюр цвета жженого апельсина: как сделать модный осенний дизайн

Маникюр в нюдовом оттенке. Фото: magnific

С приходом осени яркие розовые и коралловые оттенки уступили место более теплым цветам, что было даже ожидаемо. Таким образом, среди фаворитов в маникюре оказался жженый апельсин. Он насыщенный и пряный, благодаря чему идеально передает настроение сезона и подходит для переходного периода от лета к осени. При этом классический красный лак по-прежнему остается универсальным вариантом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ukr.Media.

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В каком цвете сделать маникюр этой осенью

По цвету жженый апельсин напоминает смесь терракоты, меди и небольшого количества карамели. В нем нет выраженной желтизны, зато есть теплый подтон, благодаря которому цвет не делает кожу рук визуально холоднее.

На ногтях этот оттенок выглядит ярко и очень эффектно, но подобрать к нему одежду все равно несложно. Он подходит к коричневым, бежевым и шоколадным вещам, которые часто появляются в осеннем гардеробе. Также его можно увидеть в сочетании с кожей, замшей и плотным трикотажем.

Все потому, что цвет "жженый апельсин" относится к той же теплой гамме, что и многие осенние материалы. Поэтому он не противоречит одежде, а дополняет ее. Золотистые украшения, сумка из коньячной кожи или клетчатый платок помогут вписать такой маникюр в образ так, чтобы он стал его частью, а не отдельным ярким акцентом.

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Цвет подходит для ногтей различной длины и формы. Однако наиболее выразительно он смотрится на коротких квадратных ногтях. Кстати, короткие квадратные ногти в этом сезоне остаются в числе главных трендов. Стилисты и модные инфлюенсеры называют такую форму одной из самых практичных и актуальных для осени.

Ранее мы писали о последствиях, к которым может привести слишком частое использование гель-лака. Один из вариантов ухода без цветного покрытия — японский маникюр: он делает акцент на гладкости и блеске ногтей, а попробовать такую процедуру можно даже дома.

Также Новости.LIVE сообщали, что розовый маникюр остается популярным, но осенью имеет смысл попробовать другие оттенки. Более темные и насыщенные цвета лучше всего заменяют летнюю палитру, а короткие ногти и натуральные формы остаются удобным вариантом на каждый день.