Ефектний манікюр кольору паленого апельсина: як зробити модний осінній дизайн

Манікюр в нюдовому відтінку. Фото: magnific

З приходом осені яскраві рожеві та коралові відтінки поступилися місцем більш теплим кольорам, що було навіть очікувано. Таким чином, серед фаворитів в манікюрі опинився палений апельсин. Він насичений і пряний, за рахунок чого ідеально передає настрій сезону та підходить для перехідного періоду від літа до осені. При цьому класичний червоний лак усе ще залишається універсальним варіантом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Ukr.Media.

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В якому кольорі зробити манікюр цієї осені

За кольором палений апельсин нагадує суміш теракоти, міді та невеликої кількості карамелі. У ньому немає вираженої жовтизни, зате є теплий підтон, завдяки якому колір не робить шкіру рук візуально холоднішою.

На нігтях цей відтінок має яскравий і дуже ефектний вигляд, але підібрати до нього одяг все одно не складно. Він пасує до коричневих, бежевих і шоколадних речей, які часто з'являються в осінньому гардеробі. Також його можна побачити поруч зі шкірою, замшею та щільним трикотажем.

Все тому, що палений апельсин належить до тієї самої теплої гами, що й багато осінніх матеріалів. Тому він не сперечається з одягом, а доповнює його. Золотисті прикраси, сумка з коньячної шкіри чи картата хустка допоможуть вписати такий манікюр в образ, щоб він став його частиною, а не окремим яскравим акцентом.

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Колір пасує до нігтів різної довжини та форми. Проте виразніший вигляд він таки має на короткому квадраті. До речі, короткі квадратні нігті цього сезону залишаються серед головних трендів. Стилісти та модні інфлюенсери називають таку форму однією з найпрактичніших і найактуальніших для осені.

Раніше ми писали про наслідки, до яких може призвести занадто часте використання гель-лаку. Один із варіантів догляду без кольорового покриття — японський манікюр: він робить акцент на гладкості та блиску нігтів, а спробувати зробити таку процедуру можна навіть удома.

Також Новини.LIVE повідомляли, що рожевий манікюр залишається популярним, але восени є сенс спробувати інші відтінки. Темніші та насиченіші кольори краще за все змінюють літню палітру, а короткі нігті й натуральні форми залишаються зручним варіантом на щодень.