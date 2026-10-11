Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Яскравіший за коричневий: незвичний колір для осіннього манікюру

Яскравіший за коричневий: незвичний колір для осіннього манікюру

Ua ru
11 жовтня 2026 19:32
Ефектний манікюр кольору паленого апельсина: як зробити модний осінній дизайн
Манікюр в нюдовому відтінку. Фото: magnific

З приходом осені яскраві рожеві та коралові відтінки поступилися місцем більш теплим кольорам, що було навіть очікувано. Таким чином, серед фаворитів в манікюрі опинився палений апельсин. Він насичений і пряний, за рахунок чого ідеально передає настрій сезону та підходить для перехідного періоду від літа до осені. При цьому класичний червоний лак усе ще залишається універсальним варіантом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Ukr.Media.

Реклама

В якому кольорі зробити манікюр цієї осені

За кольором палений апельсин нагадує суміш теракоти, міді та невеликої кількості карамелі. У ньому немає вираженої жовтизни, зате є теплий підтон, завдяки якому колір не робить шкіру рук візуально холоднішою.

На нігтях цей відтінок має яскравий і дуже ефектний вигляд, але підібрати до нього одяг все одно не складно. Він пасує до коричневих, бежевих і шоколадних речей, які часто з'являються в осінньому гардеробі. Також його можна побачити поруч зі шкірою, замшею та щільним трикотажем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все тому, що палений апельсин належить до тієї самої теплої гами, що й багато осінніх матеріалів. Тому він не сперечається з одягом, а доповнює його. Золотисті прикраси, сумка з коньячної шкіри чи картата хустка допоможуть вписати такий манікюр в образ, щоб він став його частиною, а не окремим яскравим акцентом.

Читайте також:

Колір пасує до нігтів різної довжини та форми. Проте виразніший вигляд він таки має на короткому квадраті. До речі, короткі квадратні нігті цього сезону залишаються серед головних трендів. Стилісти та модні інфлюенсери називають таку форму однією з найпрактичніших і найактуальніших для осені.

Раніше ми писали про наслідки, до яких може призвести занадто часте використання гель-лаку. Один із варіантів догляду без кольорового покриття — японський манікюр: він робить акцент на гладкості та блиску нігтів, а спробувати зробити таку процедуру можна навіть удома.

Також Новини.LIVE повідомляли, що рожевий манікюр залишається популярним, але восени є сенс спробувати інші відтінки. Темніші та насиченіші кольори краще за все змінюють літню палітру, а короткі нігті й натуральні форми залишаються зручним варіантом на щодень.

мода манікюр краса стиль нігті
Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "мода"
Автор:
Юлія Хівренко

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації