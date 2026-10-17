Учені показали найпривабливіший манікюр: який він має вигляд

Манікюр. Фото: magnific

Червоний, нюдовий, молочний чи чорний — вибір кольору манікюру залежить від смаку та звичок. Та дослідники вирішили перевірити, які нігті люди вважають найпривабливішими. В експерименті оцінювали не лише відтінок лаку, а й довжину нігтів. Виявилося, що найкращі результати отримали варіанти, які не всі могли б назвати очевидними фаворитами.

Новини.LIVE з посиланням на Elle розповість про це детальніше.

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У журналі EvoS Journal: Evolutionary Studies and Higher Education опублікували дослідження The Power of Polish: Effects of Nail Length and Color on Perceptions of Attractiveness. Психологи Сара ДеМікеле та Т. Джоел Вейд вивчали, як довжина нігтів і колір покриття впливають на оцінку зовнішності.

Яка довжина нігтів сподобалася учасникам найбільше

У дослідженні взяли участь 342 дорослих. Їм показували цифрові зображення рук із різним манікюром і пропонували оцінити їхню привабливість. Щоб інші особливості зовнішності не впливали на відповіді, форму рук і тон шкіри залишили однаковими. Змінювалися тільки довжина нігтів і колір лаку.

Спершу учасники порівнювали короткі, середні та довгі нігті. Для оцінювання використовували восьмибальну шкалу. Найбільше балів набрав манікюр середньої довжини — у середньому 5,1 бала за фізичну привабливість. Короткі нігті отримали 3,2 бала, а довгі — 2,5. Середня довжина також випередила інші варіанти за оцінками естетичної та романтичної привабливості.

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Який колір лаку отримав найвищу оцінку

В іншій частині експерименту дослідники перевірили, як на сприйняття манікюру впливають різні кольори. Учасникам показували зображення нігтів із білим, червоним, чорним і синім покриттям.

Перше місце посів білий лак. За фізичну привабливість він отримав у середньому 4,6 бала. Червоний манікюр опинився на другій позиції з результатом 3,8 бала. Чорний і синій кольори набрали значно менше балів. Синє покриття оцінили в середньому на 2,5 бала, а чорне — на 2,3.

Такий результат частково не збігся з очікуваннями науковців. Вони припускали, що червоний лак матиме вищі оцінки, адже цей колір традиційно пов'язують із привабливістю. Дослідники висунули припущення, що білий манікюр міг сподобатися учасникам через асоціації зі свіжістю, чистотою та простотою. Середню довжину нігтів вони пов'язують зі сприйняттям доглянутості й практичності.

Чи означає це, що білий манікюр найкращий

Результати експерименту не варто сприймати як остаточну відповідь на питання про найкрасивіший манікюр. У дослідженні розглядали лише три варіанти довжини та чотири кольори лаку. Крім того, учасники оцінювали цифрові зображення, а не руки реальних людей. На вподобання також можуть впливати культура, звички та особистий досвід.

Тому чорний лак і довгі нігті не стають менш актуальними через результати цього дослідження. Біле покриття та середня довжина лише отримали вищі оцінки в конкретному експерименті. А остаточний вибір манікюру, як і раніше, залежить від особистих уподобань.

Раніше ми писали про бордовий манікюр та інші кольори, які пасують до осіннього гардероба. Є й менш звичний варіант — Earl Grey, холодний сірий відтінок із блакитним, зеленим або лавандовим підтоном. Його назвали на честь популярного чаю, а на нігтях він має стриманий вигляд й відрізняється від звичної осінньої палітри.

Також Новини.LIVE повідомляли про ще один варіант для осені — в моді оксамитові нігті з переливом, що змінюється залежно від освітлення та руху рук. Такий ефект створюють за допомогою магнітного лаку з дрібними металевими частинками, а саме покриття нагадує фактуру оксамитової тканини.