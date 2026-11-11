Надя Дорофеева. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Зимние образы не обязательно должны состоять только из теплых свитеров и привычных пуховиков. Известная украинская певица Надя Дорофеева продемонстрировала комплект из темного плаща, меховой накидки и классических джинсов. В ее образе можно разглядеть несколько деталей, которые легко использовать при составлении собственного гардероба.

Новини.LIVE подробно разобрали ее образ.

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В новом образе певица выбрала темный плащ с большой съемной накидкой-воротником. Меховая накидка закрывает плечи и переходит в пушистые детали на рукавах. Съемная конструкция позволяет носить верхнюю одежду в разных вариантах: с накидкой или без нее. Это также отдельная деталь, которую можно использовать с другим пальто, если крой и размер позволяют такое сочетание.

С чем Надя Дорофеева сочетала плащ

Под верхней одеждой певица надела черный короткий топ с открытой частью живота. Его дополнили синие джинсы классического денимового оттенка. Вместо брюк с декоративными элементами или нарядного низа Надя выбрала привычную модель, которую можно найти во многих гардеробах.

Среди аксессуаров выделяется широкий черный ремень с металлической пряжкой. На шее певицы — тонкая цепочка с небольшой подвеской. Украшение не перегружает наряд дополнительными деталями.

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Как использовать эту идею в собственном гардеробе

В образе Дорофеевой можно позаимствовать сочетание вещей разного характера: верхней одежды с меховой отделкой и простого денима. Например, к джинсам можно подобрать однотонный топ, лонгслив или свитер, а сверху накинуть пальто с меховым воротником.

Еще один вариант — отдельная меховая накидка. Она может стать альтернативой покупке новой верхней одежды, особенно когда хочется изменить облик уже знакомого пальто. Можно рассмотреть как натуральный, так и искусственный мех.

Также стоит обратить внимание на аксессуары: широкий ремень с металлической пряжкой и лаконичная цепочка дополнят комплект без большого количества дополнительных украшений. Образ Нади демонстрирует конкретный способ носить меховые детали не только с нарядной одеждой, но и с обычными джинсами.

Ранее мы писали о том, что черный пуховик остается привычным выбором на зиму, но в этом сезоне ему нашли интересную альтернативу. Шоколадный и бордовый оттенки не сложнее сочетать с повседневной одеждой, зато они добавляют зимнему гардеробу цвета и делают привычные образы менее однообразными.

Также Новини.LIVE сообщали, что этой зимой вместо привычных пуховиков и шуб дизайнеры предлагают носить куртки с объемными меховыми воротниками. Такие модели напоминают о моде прошлых десятилетий, но теперь имеют более современный крой и становятся заметной частью зимних образов.