Надя Дорофеева. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева всегда умеет найти способ превратить обычную зимнюю одежду в образ, который хочется повторить. На этот раз она снова выбрала наряд, в котором комфорт важнее стремления выглядеть безупречно. В центре ее нового образа — объемный пуховик молочного цвета, который певица надела с широкими черными брюками.

Новини.LIVE разобрали ее образ подробнее.

Реклама

Какой пуховик выбрала Надя Дорофеева

В гардеробе певицы давно нет места строгим правилам вроде "объемный верх — обязательно узкий низ". Дорофеева спокойно сочетает вещи свободного кроя, спортивную одежду и необычные аксессуары. На этот раз она остановила свой выбор на коротком пуховике молочного цвета. Он имеет округлую форму, объемные рукава и высокий воротник с капюшоном.

Высокий воротник здесь тоже не просто для красоты. Он защищает шею от холодного воздуха, а капюшон позволяет при необходимости обойтись без шапки. Такой фасон понравится тем, кто любит объемную верхнюю одежду и не хочет каждый день думать, как спрятать под ней свитер или худи.

Певица в коротком пуховике. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

Чем интересен зимний образ певицы

К светлому пуховику Надя подобрала широкие черные брюки. Она не стала делать низ более сдержанным, хотя именно так часто советуют носить короткие объемные куртки. В результате получился свободный силуэт с заметным контрастом цветов. Такой комплект не пытается подчеркнуть фигуру, и в этом, похоже, весь замысел.

Читайте также:

Также стоит отдельно выделить интересные аксессуары. Узкие очки в белой оправе придают образу характерное настроение 2000-х, а проводные наушники поддерживают эту эстетику. Казалось бы, мелочь, но именно такие детали отличают продуманный повседневный наряд от обычного сочетания куртки и брюк.

Надя Дорофеева в стильном образе. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

Повторять весь образ Дорофеевой совсем не обязательно. Молочный пуховик можно носить с прямыми джинсами, утепленными брюками или широкими спортивными моделями. А если хочется добавить немного звездного настроения, достаточно подобрать необычные очки или шапку. Иногда именно одна такая деталь делает привычную зимнюю одежду интереснее.

Ранее мы писали о том, что Надя Дорофеева не впервые решила напомнить о моде 2000-х, но раньше сделала это без буквального повторения старых трендов. В одном из ее образов есть одна броская вещь — красные широкие брюки, которые певица сочетала с коротким белым топом и массивными кроссовками. Такой комплект вполне мог бы стать частью танцевальной эстетики нулевых.

Также Новини.LIVE сообщали, что на красных дорожках Дженнифер Лопес привыкли видеть в эффектных платьях, но в повседневной жизни певица часто отдает предпочтение джинсам. И хотя эта вещь регулярно появляется в ее гардеробе, Джей Ло не спешит повторять одни и те же сочетания. Смена обуви, верха и аксессуаров каждый раз придает знакомой паре джинсов совершенно иной вид.