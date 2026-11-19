Надя Дорофеева. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Известная украинская певица Надя Дорофеева вновь напомнила, что для интересного повседневного образа не нужны сложные стилистические приемы. На этот раз певица выбрала широкие джинсы, поло и черное пальто, но внимание привлекли вовсе не они. Все настроение ансамбля задают коричневый берет и белые вязаные митенки, которые хочется рассмотреть отдельно.

Новини.LIVE расскажет об удачных стилистических приемах в образе Дорофеевой.

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Берет и митенки в новом образе Дорофеевой

В стиле Нади есть одна особенность: она не боится сочетать вещи, которые на первый взгляд относятся к разным модным направлениям. Спортивное поло, джинсы с большими подворотами, пальто с широкими плечами — все это отсылает к гардеробу 90-х и начала нулевых. Аксессуары придают совершенно иное настроение, и именно на этом контрасте построен весь комплект.

Начнем хотя бы с берета. Коричневый, фактурный, с небольшой нашивкой — он заметно отличается от привычных кепок и шапок, которые обычно подбирают к такой одежде. Белые митенки как бы поддерживают его уютное настроение. В то же время крупные серебристые серьги не дают образу стать слишком романтичным.

С одеждой все довольно просто. Надя заправила ткмно-серое поло на пуговицах в широкие голубые джинсы, оставив под ним видимой белую футболку. Сверху надела объемное черное пальто, а на ноги — кожаные сапоги-трубы. Интересно, что джинсы с высокими подворотами не скрываются под длинной верхней одеждой, а остаются заметной частью силуэта.

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Осенний образ Дорофеевой. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

В этом комплекте нет явной попытки произвести впечатление. Он не построен вокруг одной дорогой или трендовой вещи. Наоборот, здесь много знакомой одежды, которую большинство из нас вполне могло бы найти в собственном шкафу. Но вместо привычного сочетания джинсов с джемпером певица выбирает поло, добавляет берет и не отказывается от немного необычных акцентов.

Кстати, это неплохая идея для тех, кто зимой часто носит одно и то же пальто с джинсами. Иногда достаточно сменить головной убор или добавить необычную пару перчаток, чтобы привычный наряд заиграл по-новому. У Дорофеевой эту роль сыграл именно берет — небольшая деталь, которая и запоминается больше всего.

Ранее мы писали о том, что Надя Дорофеева показала, как сочетать привычные джинсы с необычной деталью. Певица выбрала темный плащ и дополнила его меховой накидкой — именно она сделала повседневный наряд более выразительным. В таком сочетании есть интересный прием, который можно позаимствовать для собственного гардероба.

Также Новини.LIVE сообщали, что Надя Дорофеева показала пуховик, который сложно спутать с привычными зимними куртками. Певица выбрала объемную модель молочного цвета с силуэтом кокона и сочетала ее с широкими черными брюками. Образ получился непринужденным, а необычный крой верхней одежды сразу привлекает внимание.