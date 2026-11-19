Надя Дорофєєва. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Відома українська співачка Надя Дорофєєва знову нагадала, що для цікавого повсякденного образу не потрібні складні стилістичні прийоми. Цього разу співачка обрала широкі джинси, поло та чорне пальто, але увагу привернули зовсім не вони. Увесь настрій комплекту задають коричневий берет і білі в’язані мітенки, які хочеться роздивитися окремо.

Новини.LIVE розповість про вдалі стилістичні прийоми з образу Дорофєєвої.

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Берет і мітенки в новому образі Дорофєєвої

У стилі Наді є одна особливість: вона не боїться поєднувати речі, які на перший погляд належать до різних модних історій. Спортивне поло, джинси з великими підворотами, пальто з широкими плечима — усе це відсилає до гардероба 90-х і початку нульових. Аксесуари додають зовсім іншого настрою, і саме на цьому контрасті побудований увесь комплект.

Почати хоча б із берета. Коричневий, фактурний, із невеликою нашивкою — він помітно відрізняється від звичних кепок і шапок, які зазвичай обирають до такого одягу. Білі мітенки ніби підтримують його затишний настрій. Водночас великі сріблясті сережки не дають образу стати надто романтичним.

З одягом усе доволі просто. Надя заправила темно-сіре поло на ґудзиках у широкі блакитні джинси, залишивши під ним видимою білу футболку. Зверху вдягнула об’ємне чорне пальто, а на ноги — шкіряні чоботи-труби. Цікаво, що джинси з високими підворотами не ховаються під довгим верхнім одягом, а залишаються помітною частиною силуету.

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Осінній образ Дорофєєвої. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

В цьому комплекті немає очевидної спроби справити враження. Він не зібраний навколо однієї дорогої чи трендової речі. Навпаки, тут багато знайомого одягу, який більшість із нас цілком могла б знайти у власній шафі. Але замість звичного поєднання джинсів із джемпером співачка обирає поло, додає берет і не відмовляється від трохи незвичних мітенок.

До речі, це непогана ідея для тих, хто взимку часто носить одне й те саме пальто з джинсами. Іноді достатньо змінити головний убір або додати незвичайну пару рукавичок, щоб звичний комплект заграв інакше. У Дорофєєвої цю роль виконав саме берет — невелика деталь, яка й запам'ятовується найбільше.

Раніше ми писали про те, що Надя Дорофєєва показала, як поєднати звичні джинси з незвичною деталлю. Співачка обрала темний плащ і доповнила його хутряною накидкою — саме вона зробила повсякденний комплект виразнішим. У такому поєднанні є цікавий прийом, який можна запозичити для власного гардероба.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Надя Дорофєєва показала пуховик, який складно сплутати зі звичними зимовими куртками. Співачка обрала об’ємну молочну модель із силуетом кокона й поєднала її з широкими чорними штанами. Образ вийшов невимушеним, а незвичний крій верхнього одягу одразу привертає увагу.