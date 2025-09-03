Видео
Главная Кино Комедия, документалка о полярниках и ужасы — кинопремьеры недели

Комедия, документалка о полярниках и ужасы — кинопремьеры недели

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 17:16
Премьеры в кино - что посмотреть на выходных
Кадр из фильма "Заклятие 4: Последний обряд". Фото: ua.kinorium.com

Начало осени щедро на кинопремьеры. Кроме зарубежной комедии и ленты ужасов, на этой неделе на большие экраны выходит документальный фильм об украинских полярниках.

Новини.LIVE подробнее расскажет о новинках, которые выйдут в кино в четверг, 4 сентября.

"Заклятие 4: Последний обряд"

В продолжении культовой кинофраншизы ужасов Эд и Лоррейн Уоррены возьмутся за самое безопасное и последнее в карьере дело. Героям придется бросить вызов не только потустороннему, но и столкнуться с собственными фобиями. Последнее дело станет для них настоящим испытанием.

"Антарктида"

Документальная лента показывает быт и испытания украинских полярников на станции "Академик Вернадский".

"Фильм рассказывает о вызовах ледяного континента и бытовой жизни на станции, о важности климатических наблюдений и о том, почему Украина - среди немногих стран, имеющих полноценное присутствие в Антарктиде. Это история о науке, таянии ледников, и, конечно, о пингвинах", - говорится в синопсисе.

"Сплитсвиль. Развод по-взрослому"

Лента рассказывает Кэри, которому изменила жена. Герой пытается найти поддержку у своих друзей Джули и Пола и узнает, на чем держится их брак. Однако Кэри переходит черту и переворачивает отношения Джули и Пола с ног на голову.

Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
