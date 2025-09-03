Прем'єри в кіно — що подивитися на вихідних

Комедія, документалка про полярників та жахи — кінопрем'єри тижня
Початок осені щедрий на кінопрем'єри. Окрім зарубіжної комедії та стрічки жахів, цього тижня на великі екрани виходить документальний фільм про українських полярників.
Новини.LIVE детальніше розповість про новинки, які вийдуть в кіно у четвер, 4 вересня.
"Закляття 4: Останній обряд"
У продовженні культової кінофраншизи жахів Ед і Лоррейн Воррени візьмуться за найбезпечнішу та останню в кар'єрі справу. Героям доведеться кинути виклик не лише потойбічному, а й зіштовхнутися з власними фобіями. Остання справа стане для них справжнім випробуванням.
"Антарктида"
Документальна стрічка показує побут та випробування українських полярників на станції "Академік Вернадський".
"Фільм розповідає про виклики крижаного континенту і побутове життя на станції, про важливість кліматичних спостережень і про те, чому Україна — серед небагатьох країн, що мають повноцінну присутність в Антарктиді. Це історія про науку, танення льодовиків, і, звісно, про пінгвінів", — йдеться в синопсисі.
"Сплітсвіль. Розлучення по-дорослому"
Стрічка розповідає Кері, якому зрадила дружина. Герой намагається знайти підтримку у своїх друзів Джулі та Пола та дізнається, на чому тримається їх шлюб. Проте Кері переходить межу і перевертає стосунки Джулі та Пола з ніг на голову.
