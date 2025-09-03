Відео
Головна Кіно Комедія, документалка про полярників та жахи — кінопрем'єри тижня

Комедія, документалка про полярників та жахи — кінопрем'єри тижня

Дата публікації: 3 вересня 2025 17:16
Прем'єри в кіно — що подивитися на вихідних
Кадр з фільму "Закляття 4: Останній обряд". Фото: ua.kinorium.com

Початок осені щедрий на кінопрем'єри. Окрім зарубіжної комедії та стрічки жахів, цього тижня на великі екрани виходить документальний фільм про українських полярників.

Новини.LIVE детальніше розповість про новинки, які вийдуть в кіно у четвер, 4 вересня.

"Закляття 4: Останній обряд"

У продовженні культової кінофраншизи жахів Ед і Лоррейн Воррени візьмуться за найбезпечнішу та останню в кар'єрі справу. Героям доведеться кинути виклик не лише потойбічному, а й зіштовхнутися з власними фобіями. Остання справа стане для них справжнім випробуванням. 

"Антарктида"

Документальна стрічка показує побут та випробування українських полярників на станції "Академік Вернадський".

"Фільм розповідає про виклики крижаного континенту і побутове життя на станції, про важливість кліматичних спостережень і про те, чому Україна — серед небагатьох країн, що мають повноцінну присутність в Антарктиді. Це історія про науку, танення льодовиків, і, звісно, про пінгвінів", — йдеться в синопсисі.

"Сплітсвіль. Розлучення по-дорослому"

Стрічка розповідає Кері, якому зрадила дружина. Герой намагається знайти підтримку у своїх друзів Джулі та Пола та дізнається, на чому тримається їх шлюб. Проте Кері переходить межу і перевертає стосунки Джулі та Пола з ніг на голову.

Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
