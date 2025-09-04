Видео
Главная Кино Анна становится другой — новый трейлер "Кофе с кардамоном"

Анна становится другой — новый трейлер "Кофе с кардамоном"

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 20:07
Второй сезон "Кофе с кардамоном" - дата премьеры и трейлер
Героиня Анна с детьми в сериале "Кофе с кардамоном". Фото: instagram.com/cardamon_movie/

Solar Media Entertainment совместно с телеканалом СТБ и Киевстар ТВ при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино показали первый трейлер второго сезона сериала "Кофе с кардамоном. Сила земли". Он по-новому раскрывает главную героиню Анну и показывает путь борьбы, который является понятным и узнаваемым для каждого украинца.

Трейлер был опубликован в Instagram.

Второй сезон "Кофе с кардамоном"

В продолжении зрителям открывается не только история любви, но и сила, свобода, семья и земля, за которую стоит бороться до последнего. Главная героиня Анна предстанет в кардинально другом образе.

"Теперь она — женщина, которая знает цену потерь и понимает, как дорого стоит собственный дом. В центре сюжета — не только любовь, но и честь, долг и сложный выбор, который определит ее будущее", — говорится в синопсисе.

В новом сезоне кроме драты и потерь также появятся легкие диалоги и юмор. Продолжение сериала снималось уже во время полномасштабного вторжения, а потому авторы решили показать то, что знакомо каждому украинцу — борьба за свой дом и землю.

Во втором сезоне возникает любовный треугольник между Анной и между двумя мужчинами — Стефаном Терлецким и Павелом Крушевским. Героиня должна выбрать не только сердцем, но и отстоять свой дом, честь и достоинство.

Режиссером-постановщиком 2 сезона стала Ирина Громозда. В продолжении снялись Елена Лаврентюк, Алексей Гнатковский, Ада Роговцева, Тарас Цимбалюк и другие.

Дата премьеры пока неизвестна.

кино сериал Тарас Цымбалюк украинские звезды трейлер борьба
Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
