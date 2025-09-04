Відео
Анна стає іншою — новий трейлер "Кави з кардамоном"

Анна стає іншою — новий трейлер "Кави з кардамоном"

Дата публікації: 4 вересня 2025 20:07
Другий сезон "Кави з кардамоном" — дата прем'єри та трейлер
Героїня Анна з дітьми у серіалі "Кава з кардамоном". Фото: instagram.com/cardamon_movie/

Solar Media Entertainment спільно з телеканалом СТБ та Київстар ТБ за підтримки Державного агентства України з питань кіно показали перший трейлер другого сезону серіалу "Кава з кардамоном. Сила землі". Він по-новому розкриває головну героїню Анну та показує шлях боротьби, який є зрозумілим і впізнаваним для кожного українця.

Трейлер був опублікований в Instagram.

Читайте також:

Другий сезон "Кави з кардамоном"

У продовженні глядачам відкривається не лише історія кохання, а й сила, свобода, родина та земля, за яку варто боротися до останнього. Головна героїня Анна постане у кардинально іншому образі.

"Тепер вона — жінка, яка знає ціну втрат і розуміє, як дорого коштує власний дім. У центрі сюжету — не лише кохання, а й честь, обов’язок та складний вибір, який визначить її майбутнє", — йдеться в синопсисі.

В новому сезоні окрім драти та втрат також з'являться легкі діалоги та гумор. Продовження серіалу знімалося вже під час повномасштабного вторгнення, а тому автори вирішили показати те, що знайоме кожному українцю —боротьба за свій дім та землю.

В другому сезоні виникає любовний трикутник між Анною та між двома чоловіками — Стефаном Терлецьким та Павелом Крушевським. Героїня має обрати не лише серцем, а й відстояти свій дім, честь і гідність.

Режисерка-постановницею 2 сезону стала Ірина Громозда. У продовжені знялися Олена Лаврентюк, Олексій Гнатковський, Ада Роговцева, Тарас Цимбалюк та інші.

Дата прем'єри поки невідома.

Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
