Главная Кино и сериалы Вышел трейлер сиквела "Братья Супер Марио в кино"

Вышел трейлер сиквела "Братья Супер Марио в кино"

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 19:04
"Братья Супер Марио в кино 2" - дата выхода, тизер
Кадр из мультфильма "Братья Супер Марио в кино". Фото: Universal/Courtesy Everett Collection
Ключевые моменты Продолжение "Братья Супер Марио в кино"

Nintendo показал первый тизер мультфильма "The Super Mario Galaxy". Он станет сиквелом "Братья Супер Марио в кино".

Тизер был опубликован в YouTube.

Читайте также:

Продолжение "Братья Супер Марио в кино"

Название мультфильма происходит от популярной видеоигры Nintendo "Super Mario Galaxy", выпущенной в 2007 году на Wii. Тизер показали накануне 40-й годовщины выхода оригинальной видеоигры "Super Mario Bros." 13 сентября 1985 года.

На опубликованных кадрах Марио спал под деревом, Монти Моул рыл норы под землей, Чип и Чипс плавали в ручье, а Тоады бегали вокруг замка Прицнеси Пич. Мировая премьера запланирована на апрель 2026 года.

В 2023 году мультфильм "Братья Супер Марио в кино" стал самой успешной экранизацией видеоигры с потрясающим общим кассовым сбором в 1,36 миллиарда долларов. Сейчас он занимает пятое место среди самых кассовых мультфильмов всех времен, уступая лишь "Не Чжа 2", "Мыслям наизнанку 2", "Королю Льву" и "Ледяному сердцу 2".

Мультик рассказывает историю двух бруклинских сантехников Марио и Луиджи, которые попадают в мистический мир Грибного Королевства. Марио должен объединиться с принцессой Пич, Тоадом и Донки Конгом, чтобы спасти Луиджи от злого короля Купа Боузера.

Вероника Новикова - Редактор
Автор:
Вероника Новикова
