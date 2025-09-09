Відео
Головна Кіно та серіали Зірка серіалу "Гра престолів" розкрив секрет 20-річного шлюбу

Зірка серіалу "Гра престолів" розкрив секрет 20-річного шлюбу

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 14:07
Актор "Гри престолів" Пітер Дінклейдж розкрив секрет надійного шлюбу
"Гра престолів" Фото: instagram.com/peterdinklage/
Ключові моменти Пітер Дінклейдж про стосунки з дружиною

Американський актор та зірка серіалу  "Гри престолів" Пітер Дінклейдж поділився секретом свого міцного шлюбу. Нещодавно він з дружиною Ерікою Шмідт відзначив 20-ту річницю, як вони офіційно чоловік та дружина.

Про це пише People.

Пітер Дінклейдж про стосунки з дружиною

Під час показу фільму "Покрівельник" у Нью-Йорку в понеділок, 8 вересня, 56-річний Дінклейдж одним словом описав секрет їхніх тривалих стосунків з дружиною. За словами чоловіка, шлюб — це не про постійні суперечки та скандали.

"Терпіння. Терпіння. Та ще раз терпіння", — сказав він.

Актор зізнався, що в подружжя є відеокасета з весіллям, яку ніхто ніколи не побачить, яку вони заховали в коробку та закопали поблизу свого будинку.

Пітер Дінклейдж та Еріка Шмідт одружилися у квітні 2005 року у Лас-Вегасі. В шлюбі у них народилося двоє дітей, у 2011 році — донька, а в 2017 році — ще одна дитина. Імена дітей подружжя приховує.

Вероніка Новикова - Редактор
Автор:
Вероніка Новикова
