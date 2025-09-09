Актер "Игры престолов" Питер Динклэйдж раскрыл секрет надежного брака

"Игра престолов" Фото: instagram.com/peterdinklage/

Американский актер и звезда сериала "Игры престолов" Питер Динклэйдж поделился секретом своего крепкого брака. Недавно он с женой Эрикой Шмидт отметил 20-ю годовщину, как они официально муж и жена.

Об этом пишет People.

Реклама

Читайте также:

Питер Динклэйдж об отношениях с женой

Во время показа фильма "Кровельщик" в Нью-Йорке в понедельник, 8 сентября, 56-летний Динклэйдж одним словом описал секрет их длительных отношений с женой. По словам мужчины, брак — это не про постоянные споры и скандалы.

"Терпение. Терпение. И еще раз терпение", — сказал он.

Актер признался, что у супругов есть видеокассета со свадьбой, которую никто никогда не увидит, которую они спрятали в коробку и закопали возле своего дома.

Питер Динклэйдж и Эрика Шмидт поженились в апреле 2005 года в Лас-Вегасе. В браке у них родилось двое детей, в 2011 году — дочь, а в 2017 году — еще один ребенок. Имена детей супруги скрывают.

Warner Bros. показала трейлер готической драмы с Марго Робби.

Paramount подтвердила работу над экранизацией компьютерной игры Call of Duty.

Netflix показал тизер детективной саги с Дэниелом Крейгом.

От воина до летчика — 5 фильмов, которые влюбят вас в Тома Харди.

4 культовых корейских триллера, которые держат в напряжении до титров.