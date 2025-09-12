Екатерина Кузнецова назвала мужа Симоньян "быдлом и деспотом"

Звезда "Кухни" назвала мужа пропагандистки Симоньян "быдлом"
Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова призналась, что муж пропагандистки Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян предлагал ей роль в пропагандистском фильме. Звезда рассказала, что он не только не только бездарный, а довольно деспотичный и быдловатый.
Об этом она рассказала в интервью Маричке Падалко.
Екатерина Кузнецова о Тигране Кеосаяне
Актриса призналась, что получила от Кеосаяна в 2014 году предложение сняться в фильме "Крымский мост". Екатерина поняла, что лента будет иметь пропагандистский характер и отказалась.
Она не пришла на собеседование и Кеосаян позвонил ей и пригрозил, что ей будет трудно достичь успеха в российском кино. Она характеризовала его как деспота и хамовитого человека.
"Он деспот, он абсолютно ужасный человек с точки зрения своего поведения. Это быдлота, вы знаете, таких надо еще поискать. Он человек без принципов, который имеет огромное количество комплексов, потому что его карьера не сложилась. Я считаю, что его карьера не сложилась", — подчеркнула Кузнецова.
От воина до летчика — 5 фильмов, которые влюбят вас в Тома Харди.
Выбор звезд — фильмы, которые соответствуют вашему знаку зодиака.
Netflix выпустит сериал о жизни Виктории Бекхэм.
3 новых украинских сериала, которые доступны на YouTube.
Изменят взгляд на отношения — какие фильмы спасут брак.
Читайте Новини.LIVE!