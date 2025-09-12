Видео
Главная Кино и сериалы Звезда "Кухни" назвала мужа пропагандистки Симоньян "быдлом"

Звезда "Кухни" назвала мужа пропагандистки Симоньян "быдлом"

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 15:27
Екатерина Кузнецова назвала мужа Симоньян "быдлом и деспотом"
Екатерина Кузнецова. Фото: instagram.com/katykino
Ключевые моменты Екатерина Кузнецова о Тигране Кеосаяне

Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова призналась, что муж пропагандистки Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян предлагал ей роль в пропагандистском фильме. Звезда рассказала, что он не только не только бездарный, а довольно деспотичный и быдловатый.

Об этом она рассказала в интервью Маричке Падалко.

Екатерина Кузнецова о Тигране Кеосаяне

Актриса призналась, что получила от Кеосаяна в 2014 году предложение сняться в фильме "Крымский мост". Екатерина поняла, что лента будет иметь пропагандистский характер и отказалась.

Она не пришла на собеседование и Кеосаян позвонил ей и пригрозил, что ей будет трудно достичь успеха в российском кино. Она характеризовала его как деспота и хамовитого человека.

"Он деспот, он абсолютно ужасный человек с точки зрения своего поведения. Это быдлота, вы знаете, таких надо еще поискать. Он человек без принципов, который имеет огромное количество комплексов, потому что его карьера не сложилась. Я считаю, что его карьера не сложилась", — подчеркнула Кузнецова.

Крым пропаганда Маргарита Симоньян украинские звезды Екатерина Кузнецова
Вероника Новикова - Редактор
Автор:
Вероника Новикова
