Екатерина Кузнецова назвала мужа Симоньян "быдлом и деспотом"

Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова призналась, что муж пропагандистки Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян предлагал ей роль в пропагандистском фильме. Звезда рассказала, что он не только не только бездарный, а довольно деспотичный и быдловатый.

Об этом она рассказала в интервью Маричке Падалко.

Екатерина Кузнецова о Тигране Кеосаяне

Актриса призналась, что получила от Кеосаяна в 2014 году предложение сняться в фильме "Крымский мост". Екатерина поняла, что лента будет иметь пропагандистский характер и отказалась.

Она не пришла на собеседование и Кеосаян позвонил ей и пригрозил, что ей будет трудно достичь успеха в российском кино. Она характеризовала его как деспота и хамовитого человека.

"Он деспот, он абсолютно ужасный человек с точки зрения своего поведения. Это быдлота, вы знаете, таких надо еще поискать. Он человек без принципов, который имеет огромное количество комплексов, потому что его карьера не сложилась. Я считаю, что его карьера не сложилась", — подчеркнула Кузнецова.

