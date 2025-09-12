Катерина Кузнєцова назвала чоловіка Симоньян "бидлом та деспотом"

Зірка "Кухні" назвала чоловіка пропагандистки Симоньян "бидлом"
Відома українська акторка Катерина Кузнєцова зізналась, що чоловік пропагандистки Маргарити Симоньян Тигран Кеосаян пропонував їй роль в пропагандистському фільмі. Зірка розповіла, що він не лише не лише бездарний, а доволі деспотичний та бидлуватий.
Про це вона розповіла в інтерв'ю Марічці Падалко.
Катерина Кузнєцова про Тиграна Кеосаяна
Акторка зізналась, що отримала від Кеосаяна у 2014 році пропозицію знятися у фільмі "Кримський міст". Катерина зрозуміла, що стрічка матиме пропагандистський характер та відмовилась.
Вона не прийшла на співбесіду і Кеосаян зателефонував їй та пригрозив, що їй буде важко досягти успіху в російському кіно. Вона характеризувала його як деспота та хамовиту людину.
"Він деспот, він абсолютно жахлива людина з точки зору своєї поведінки. Це бидлота, ви знаєте, таких треба ще пошукати. Він людина без принципів, яка має величезну кількість комплексів, тому що його кар'єра не склалася. Я вважаю, що його кар'єра не склалася", — підкреслила Кузнєцова.
