Головна Кіно та серіали Зірка "Кухні" назвала чоловіка пропагандистки Симоньян "бидлом"

Зірка "Кухні" назвала чоловіка пропагандистки Симоньян "бидлом"

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 15:27
Катерина Кузнєцова назвала чоловіка Симоньян "бидлом та деспотом"
Катерина Кузнєцова. Фото: instagram.com/katykino
Ключові моменти Катерина Кузнєцова про Тиграна Кеосаяна

Відома українська акторка Катерина Кузнєцова зізналась, що чоловік пропагандистки Маргарити Симоньян Тигран Кеосаян пропонував їй роль в пропагандистському фільмі. Зірка розповіла, що він не лише не лише бездарний, а доволі деспотичний та бидлуватий.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Марічці Падалко.

Катерина Кузнєцова про Тиграна Кеосаяна

Акторка зізналась, що отримала від Кеосаяна у 2014 році пропозицію знятися у фільмі "Кримський міст". Катерина зрозуміла, що стрічка матиме пропагандистський характер та відмовилась. 

Вона не прийшла на співбесіду і Кеосаян зателефонував їй та пригрозив, що їй буде важко досягти успіху в російському кіно. Вона характеризувала його як деспота та хамовиту людину.

"Він деспот, він абсолютно жахлива людина з точки зору своєї поведінки. Це бидлота, ви знаєте, таких треба ще пошукати. Він людина без принципів, яка має величезну кількість комплексів, тому що його кар'єра не склалася. Я вважаю, що його кар'єра не склалася", — підкреслила Кузнєцова.

Крим пропаганда Маргарита Симоньян українські зірки Катерина Кузнєцова
Вероніка Новикова - Редактор
Автор:
Вероніка Новикова
