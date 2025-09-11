Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно та серіали Netflix випустить серіал про життя Вікторії Бекхем

Netflix випустить серіал про життя Вікторії Бекхем

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 19:04
Серіал про Вікторію Бекхем — сюжет та дата прем'єри
Вікторія Бекхем. Фото: Reuters
Ключові моменти Історія дружини Девіда Бекхема

Цієї осені Netflix покаже документальний серіал про колишню співачку та дизайнерку Вікторію Бекхем. Прем'єра запланована на 9 жовтня.

Про це стримінговий сервіс повідомив в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Історія дружини Девіда Бекхема

Документальний серіал покаже шлях молодої дівчини з Англії, яка мріяла стати знаменитою — до світової ікони стилю. Він розповість про те, з якими труднощами зірка стикалась під час участі в гурті Spice Girls та стосунках з легендою футболу Девідом Бекхемом. Дизайнерка також поділиться історіями випробувань у жорстокому світі високої моди. 

"Слідкуючи за її підготовкою до найамбітнішого показу на Паризькому тижні моди, документальний серіал покаже минуле і сьогодення, щоб розкрити виклики й тріумфи, які визначили її особистість і продовжують рухати її вперед", — йдеться в синопсисі.

Він був знятий Надією Халлгрен та творцем серіалу BECKHAM Фішером Стівенсом. Серіал про футболіста був відзначений премією "Еммі".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix Ukraine (@netflixua)

3 нові українські серіали, які доступні на YouTube.

Леся Нікітюк попередила про аферистів, які діють від її імені.

Netflix показав тизер детективної саги з Деніелом Крейгом.

Від воїна до льотчика — 5 фільмів, які закохають вас у Тома Гарді.

Вибір зірок — фільми, які відповідають вашому знаку зодіаку.

серіал Netflix мода Девід Бекхем Вікторія Бекхем біографія
Вероніка Новикова - Редактор
Автор:
Вероніка Новикова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації