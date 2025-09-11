Серіал про Вікторію Бекхем — сюжет та дата прем'єри

Вікторія Бекхем. Фото: Reuters

Цієї осені Netflix покаже документальний серіал про колишню співачку та дизайнерку Вікторію Бекхем. Прем'єра запланована на 9 жовтня.

Про це стримінговий сервіс повідомив в Instagram.

Історія дружини Девіда Бекхема

Документальний серіал покаже шлях молодої дівчини з Англії, яка мріяла стати знаменитою — до світової ікони стилю. Він розповість про те, з якими труднощами зірка стикалась під час участі в гурті Spice Girls та стосунках з легендою футболу Девідом Бекхемом. Дизайнерка також поділиться історіями випробувань у жорстокому світі високої моди.

"Слідкуючи за її підготовкою до найамбітнішого показу на Паризькому тижні моди, документальний серіал покаже минуле і сьогодення, щоб розкрити виклики й тріумфи, які визначили її особистість і продовжують рухати її вперед", — йдеться в синопсисі.

Він був знятий Надією Халлгрен та творцем серіалу BECKHAM Фішером Стівенсом. Серіал про футболіста був відзначений премією "Еммі".

