Сериал о Виктории Бекхэм - сюжет и дата премьеры

Виктория Бекхэм. Фото: Reuters

Этой осенью Netflix покажет документальный сериал о бывшей певице и дизайнере Виктории Бекхэм. Премьера запланирована на 9 октября.

Об этом стриминговый сервис сообщил в Instagram.

История жены Дэвида Бекхэма

Документальный сериал покажет путь молодой девушки из Англии, которая мечтала стать знаменитой — до мировой иконы стиля. Он расскажет о том, с какими трудностями звезда сталкивалась во время участия в группе Spice Girls и отношениях с легендой футбола Дэвидом Бекхэмом. Дизайнер также поделится историями испытаний в жестоком мире высокой моды.

"Следя за ее подготовкой к самому амбициозному показу на Парижской неделе моды, документальный сериал покажет прошлое и настоящее, чтобы раскрыть вызовы и триумфы, которые определили ее личность и продолжают двигать ее вперед", — говорится в синопсисе.

Он был снят Надеждой Халлгрен и создателем сериала BECKHAM Фишером Стивенсом. Сериал о футболисте был отмечен премией "Эмми".

