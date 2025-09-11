Сериал о Виктории Бекхэм - сюжет и дата премьеры

Netflix выпустит сериал о жизни Виктории Бекхэм
Этой осенью Netflix покажет документальный сериал о бывшей певице и дизайнере Виктории Бекхэм. Премьера запланирована на 9 октября.
Об этом стриминговый сервис сообщил в Instagram.
История жены Дэвида Бекхэма
Документальный сериал покажет путь молодой девушки из Англии, которая мечтала стать знаменитой — до мировой иконы стиля. Он расскажет о том, с какими трудностями звезда сталкивалась во время участия в группе Spice Girls и отношениях с легендой футбола Дэвидом Бекхэмом. Дизайнер также поделится историями испытаний в жестоком мире высокой моды.
"Следя за ее подготовкой к самому амбициозному показу на Парижской неделе моды, документальный сериал покажет прошлое и настоящее, чтобы раскрыть вызовы и триумфы, которые определили ее личность и продолжают двигать ее вперед", — говорится в синопсисе.
Он был снят Надеждой Халлгрен и создателем сериала BECKHAM Фишером Стивенсом. Сериал о футболисте был отмечен премией "Эмми".
