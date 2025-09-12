"Брати Супер Маріо в кіно 2" — дата виходу, тизер

Кадр з мультфільму "Брати Супер Маріо в кіно". Фото: Universal/Courtesy Everett Collection

Nintendo показав перший тизер мультфільму "The Super Mario Galaxy". Він стане сиквелом "Брати Супер Маріо в кіно".

Тизер був опублікований в YouTube.

Продовження "Брати Супер Маріо в кіно"

Назва мультфільму походить від популярної відеогри Nintendo "Super Mario Galaxy", випущеної в 2007 році на Wii. Тизер показали напередодні 40-ї річниці виходу оригінальної відеогри "Super Mario Bros." 13 вересня 1985 року.

На опублікованих кадрах Маріо спав під деревом, Монті Моул рив нори під землею, Чіп і Чіпс плавали в струмку, а Тоади бігали навколо замку прицнеси Піч. Світова прем'єра запланована на квітень 2026 року.

У 2023 році мультфільм "Брати Супер Маріо в кіно" став найуспішнішою екранізацією відеоігри з приголомшливим загальним касовим збором у 1,36 мільярда доларів. Наразі він посідає п'яте місце серед найкасовіших мультфільмів усіх часів, поступаючись лише "Не Чжа 2", "Думкам навиворіт 2", "Королю Леву" та "Крижаному серцю 2".

Мультик розповідає історію двох бруклінських сантехніків Маріо і Луїджі, які потрапляють у містичний світ Грибного Королівства. Маріо повинен об'єднатися з принцесою Піч, Тоадом і Донкі Конгом, щоб врятувати Луїджі від злого короля Купа Боузера.

