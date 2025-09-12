Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно та серіали Вийшов трейлер сиквелу "Брати Супер Маріо в кіно"

Вийшов трейлер сиквелу "Брати Супер Маріо в кіно"

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 19:04
"Брати Супер Маріо в кіно 2" — дата виходу, тизер
Кадр з мультфільму "Брати Супер Маріо в кіно". Фото: Universal/Courtesy Everett Collection
Ключові моменти Продовження "Брати Супер Маріо в кіно"

Nintendo показав перший тизер мультфільму "The Super Mario Galaxy". Він стане сиквелом "Брати Супер Маріо в кіно".

Тизер був опублікований в YouTube.

Реклама
Читайте також:

Продовження "Брати Супер Маріо в кіно"

Назва мультфільму походить від популярної відеогри Nintendo "Super Mario Galaxy", випущеної в 2007 році на Wii. Тизер показали напередодні 40-ї річниці виходу оригінальної відеогри "Super Mario Bros." 13 вересня 1985 року.

На опублікованих кадрах Маріо спав під деревом, Монті Моул рив нори під землею, Чіп і Чіпс плавали в струмку, а Тоади бігали навколо замку прицнеси Піч. Світова прем'єра запланована на квітень 2026 року.

У 2023 році мультфільм "Брати Супер Маріо в кіно" став найуспішнішою екранізацією відеоігри з приголомшливим загальним касовим збором у 1,36 мільярда доларів. Наразі він посідає п'яте місце серед найкасовіших мультфільмів усіх часів, поступаючись лише "Не Чжа 2", "Думкам навиворіт 2", "Королю Леву" та "Крижаному серцю 2".

Мультик розповідає історію двох бруклінських сантехніків Маріо і Луїджі, які потрапляють у містичний світ Грибного Королівства. Маріо повинен об'єднатися з принцесою Піч, Тоадом і Донкі Конгом, щоб врятувати Луїджі від злого короля Купа Боузера.

4 культові корейські трилери, які тримають у напрузі до титрів.

Стівен Кінг назвав Трампа "небезпечним ідіотом".

Зірка серіалу "Гра престолів" розкрив секрет 20-річного шлюбу.

Зірка "Кухні" назвала чоловіка пропагандистки Симоньян "бидлом".

Вибір зірок — фільми, які відповідають вашому знаку зодіаку.

фільм мультфільми Nintendo гра пригоди
Вероніка Новикова - Редактор
Автор:
Вероніка Новикова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації