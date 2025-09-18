Видео
Главная Кино и сериалы Новый исторический корейский сериал "рвет" все топы Netflix

Новый исторический корейский сериал "рвет" все топы Netflix

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 19:04
Дорама "Приятного аппетита, Ваше Величество" в топах Netflix - сюжет, трейлер
Кадр из сериала "Приятного аппетита, Ваше Величество". Фото: reddit.com
Ключевые моменты Дорама "Приятного аппетита, Ваше Величество"

Спустя месяц после выхода дорама "Приятного аппетита, Ваше Величество" бьет рекорды на Netflix. Сериал держит топовые позиции длительное время.

Об этом пишет Collider.

Читайте также:

Дорама "Приятного аппетита, Ваше Величество"

Исторический сериал о путешествии во времени с Им Юн-а и Ли Чхэ-мином в главных ролях в течение месяца сумел удержаться в топ-10 Netflix и, вероятно, будет удерживать позиции, ведь зрители еще ждут новые серии.

23 августа 2025 года на Netflix состоялась премьера сериала "Приятного аппетита, Ваше Величество". Он занял 4 место в рейтинге 10 лучших неанглоязычных сериалов Netflix, однако с выходом новой серии поднимался все выше. За последнюю неделю сериал набрал 6,8 миллиона просмотров.

В дораме "Приятного аппетита, Ваше Величество" будет 12 серий, а финал запланирован на 29 сентября 2025 года. Новые серии выходят в субботу и воскресенье.

Сериал рассказывает о знаменитом южнокорейском шеф-поваре Ен Чи-йонг, которая оказывается в прошлом, во времена правления династии Чосон и становится шеф-поваром И Хона — короля Чосона, которого считают тираном. Жизнь Йон Чи-йонг под угрозой, поскольку король угрожает убить ее, если она приготовит ему невкусное блюдо или то, которое она уже подавала ранее.

Интересно наблюдать, как шеф-повар, отмеченная звездой Мишлен, готовит современные блюда в эпоху, когда еще не было электричества.

сериал Netflix история Южная Корея зарубежные звезды шеф-повар
Вероника Новикова - Редактор
Автор:
Вероника Новикова
