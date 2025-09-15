Кинофестиваль TIFF - награду получил украинский фильм "За Победу!"

Кинофестиваль TIFF. Фото: Владимир Яценко/Facebook

Фильм украинского режиссера Валентина Васяновича "За Победу!" получил главный приз в конкурсной программе Platform 50-го Международного кинофестиваля в Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF). В этом году ленту украинского производства впервые отобрали в программу фестиваля.

Об этом говорится на сайте фестиваля.

Реклама

Читайте также:

Украина на TIFF

В этом году фильм попал в престижную подборку фестиваля в Торонто, где было представлено десять самых смелых и интересных авторских лент мира. Режиссер, который побеждает в подборке получает награду в 20 тысяч канадских долларов (около 600 тысяч гривен).

В 2025 году в программе участвовало 10 фильмов из 19 стран мира.

"За победу!" — это единодушный выбор нынешней премии Platform Award среди очень сильных претендентов. Возвращаясь к истокам кинематографического языка и одновременно искусно играя с ожиданиями зрителей, этот фильм разрушает стереотипы, чтобы раскрыть глубоко резонирующие универсальные эмоции", — описывает украинскую ленту жюри фестиваля.

Организаторы добавили, что фильм Валентина Васяновича возвращает зрителя к самой сути кино и напоминает, почему режиссеры чувствуют необходимость рассказывать истории в фильмах.

"За Победу!" — антиутопия, которая показывает послевоенное будущее Украины. Кинорежиссер переживает трудные времена, а его семья не хочет возвращаться из-за границы из-за сложной экономической и политической ситуации. Лента поднимает важные темы, о которых украинцы опасаются думать сейчас.

"Фильм Васяновича напоминает популярный тост, которым украинцы обмениваются за столом, желая лучшего будущего: За победу!", — описывают кино организаторы TIFF.

Звезда "Сватов" показала, как восстанавливает фигуру после вторых родов.

Зеленский отметил госнаградами представителей киноиндустрии.

Хоррор по Кингу и испытания любви — премьеры недели.

Звезда "Поймать Кайдаша" получила почетную награду от государства.

Кинопремия "Золота дзиґа" — кто получил награды.