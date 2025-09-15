Кинофестиваль TIFF - награду получил украинский фильм "За Победу!"

Лента украинского режиссера впервые получила главный приз TIFF
Фильм украинского режиссера Валентина Васяновича "За Победу!" получил главный приз в конкурсной программе Platform 50-го Международного кинофестиваля в Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF). В этом году ленту украинского производства впервые отобрали в программу фестиваля.
Об этом говорится на сайте фестиваля.
Украина на TIFF
В этом году фильм попал в престижную подборку фестиваля в Торонто, где было представлено десять самых смелых и интересных авторских лент мира. Режиссер, который побеждает в подборке получает награду в 20 тысяч канадских долларов (около 600 тысяч гривен).
В 2025 году в программе участвовало 10 фильмов из 19 стран мира.
"За победу!" — это единодушный выбор нынешней премии Platform Award среди очень сильных претендентов. Возвращаясь к истокам кинематографического языка и одновременно искусно играя с ожиданиями зрителей, этот фильм разрушает стереотипы, чтобы раскрыть глубоко резонирующие универсальные эмоции", — описывает украинскую ленту жюри фестиваля.
Организаторы добавили, что фильм Валентина Васяновича возвращает зрителя к самой сути кино и напоминает, почему режиссеры чувствуют необходимость рассказывать истории в фильмах.
"За Победу!" — антиутопия, которая показывает послевоенное будущее Украины. Кинорежиссер переживает трудные времена, а его семья не хочет возвращаться из-за границы из-за сложной экономической и политической ситуации. Лента поднимает важные темы, о которых украинцы опасаются думать сейчас.
"Фильм Васяновича напоминает популярный тост, которым украинцы обмениваются за столом, желая лучшего будущего: За победу!", — описывают кино организаторы TIFF.
