Главная Кино и сериалы Лента украинского режиссера впервые получила главный приз TIFF

Лента украинского режиссера впервые получила главный приз TIFF

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 14:47
Кинофестиваль TIFF - награду получил украинский фильм "За Победу!"
Кинофестиваль TIFF. Фото: Владимир Яценко/Facebook
Ключевые моменты Украина на TIFF

Фильм украинского режиссера Валентина Васяновича "За Победу!" получил главный приз в конкурсной программе Platform 50-го Международного кинофестиваля в Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF). В этом году ленту украинского производства впервые отобрали в программу фестиваля.

Об этом говорится на сайте фестиваля.

Украина на TIFF

В этом году фильм попал в престижную подборку фестиваля в Торонто, где было представлено десять самых смелых и интересных авторских лент мира. Режиссер, который побеждает в подборке получает награду в 20 тысяч канадских долларов (около 600 тысяч гривен).

В 2025 году в программе участвовало 10 фильмов из 19 стран мира.

"За победу!" — это единодушный выбор нынешней премии Platform Award среди очень сильных претендентов. Возвращаясь к истокам кинематографического языка и одновременно искусно играя с ожиданиями зрителей, этот фильм разрушает стереотипы, чтобы раскрыть глубоко резонирующие универсальные эмоции", — описывает украинскую ленту жюри фестиваля.

Организаторы добавили, что фильм Валентина Васяновича возвращает зрителя к самой сути кино и напоминает, почему режиссеры чувствуют необходимость рассказывать истории в фильмах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vogue UA (@vogue_ukraine)

"За Победу!" — антиутопия, которая показывает послевоенное будущее Украины. Кинорежиссер переживает трудные времена, а его семья не хочет возвращаться из-за границы из-за сложной экономической и политической ситуации. Лента поднимает важные темы, о которых украинцы опасаются думать сейчас.

"Фильм Васяновича напоминает популярный тост, которым украинцы обмениваются за столом, желая лучшего будущего: За победу!", — описывают кино организаторы TIFF.

Вероника Новикова - Редактор
Автор:
Вероника Новикова
