Главная Кино и сериалы Звезда "Сватов" показала, как восстанавливает фигуру после родов

Звезда "Сватов" показала, как восстанавливает фигуру после родов

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 14:26
Анна Кошмал раскрыла секрет стройной фигуры - упражнения для тела
Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/
Ключевые моменты Анна Кошмал показала упражнения для фигуры

Известная украинская актриса Анна Кошмал поделилась с поклонниками упражнениями, которым поддерживает стройную фигуру. В марте этого года звезда родила дочь.

Видео актриса опубликовала в Stories в Instagram.

Анна Кошмал показала упражнения для фигуры

Актриса уже долгое время практикует йогу, однако изменила свою программу тренировок после родов в марте. Звезда родила двух детей — сына и дочь и имеет прекрасную и подтянутую фигуру.

Анна показала подписчикам асаны для крепкого пресса, спины и для улучшения осанки и гибкости. Актриса через полгода после родов может стать в мостик.

Она призналась, что еще не до конца восстановилась после рождения дочери, однако понимает, что это долгий путь, который требует регулярных усилий.

"Давно вы не видели, как я практикую. До сих пор восстанавливаю силы, это долгий путь, который требует терпения и настойчивости", — написала Кошмал.

Зірка "Сватів" показала, як відновлює фігуру після других пологів - фото 1
Анна Кошмал тренирует гибкость. Фото: instagram.com/smorkovkina/
Зірка "Сватів" показала, як відновлює фігуру після других пологів - фото 2
Анна Кошмал тренирует пресс. Фото: instagram.com/smorkovkina/
Зірка "Сватів" показала, як відновлює фігуру після других пологів - фото 3
Анна Кошмал занимается йогой. Фото: instagram.com/smorkovkina/
Зірка "Сватів" показала, як відновлює фігуру після других пологів - фото 4
Анна Кошмал стоит на голове. Фото: instagram.com/smorkovkina/

спорт Анна Кошмал украинские звезды похудение йога
Вероника Новикова - Редактор
Автор:
Вероника Новикова
