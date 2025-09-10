Анна Кошмал раскрыла секрет стройной фигуры - упражнения для тела

Звезда "Сватов" показала, как восстанавливает фигуру после родов
Известная украинская актриса Анна Кошмал поделилась с поклонниками упражнениями, которым поддерживает стройную фигуру. В марте этого года звезда родила дочь.
Видео актриса опубликовала в Stories в Instagram.
Анна Кошмал показала упражнения для фигуры
Актриса уже долгое время практикует йогу, однако изменила свою программу тренировок после родов в марте. Звезда родила двух детей — сына и дочь и имеет прекрасную и подтянутую фигуру.
Анна показала подписчикам асаны для крепкого пресса, спины и для улучшения осанки и гибкости. Актриса через полгода после родов может стать в мостик.
Она призналась, что еще не до конца восстановилась после рождения дочери, однако понимает, что это долгий путь, который требует регулярных усилий.
"Давно вы не видели, как я практикую. До сих пор восстанавливаю силы, это долгий путь, который требует терпения и настойчивости", — написала Кошмал.
