Зірка "Сватів" показала, як відновлює фігуру після других пологів

Зірка "Сватів" показала, як відновлює фігуру після других пологів

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 14:26
Анна Кошмал розкрила секрет стрункої фігури — вправи для тіла
Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/
Ключові моменти Анна Кошмал показала вправи для фігури

Відома українська акторка Анна Кошмал поділилася із шанувальниками вправами, яким підтримує струнку фігуру. В березні цього року зірка народила донечку.

Відео актриса опублікувала в Stories в Instagram.

Анна Кошмал показала вправи для фігури

Акторка вже довгий час практикує йогу, проте змінила свою програму тренувань після пологів у березні. Зірка народила двох діток — сина та доньку і має чудову та підтягнуту фігуру.

Анна показала підписникам асани для міцного пресу, спини та для покращення постави й гнучкості. Акторка через пів року після пологів може стати в місток.

Вона зізналась, що ще не до кінця відновилася після народження доньки, проте розуміє, що це довгий шлях, який потребує регулярних зусиль.

"Давно ви не бачили, як я практикую. Досі відновлюю сили, це довгий шлях, який потребує терпіння та наполегливості", — написала Кошмал.

Зірка "Сватів" показала, як відновлює фігуру після других пологів - фото 1
Анна Кошмал тренує гнучкість. Фото: instagram.com/smorkovkina/
Зірка "Сватів" показала, як відновлює фігуру після других пологів - фото 2
Анна Кошмал тренує прес. Фото: instagram.com/smorkovkina/
Зірка "Сватів" показала, як відновлює фігуру після других пологів - фото 3
Анна Кошмал займається йогою. Фото: instagram.com/smorkovkina/
Зірка "Сватів" показала, як відновлює фігуру після других пологів - фото 4
Анна Кошмал стоїть на голові. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Вероніка Новикова - Редактор
Автор:
Вероніка Новикова
