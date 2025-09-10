Анна Кошмал розкрила секрет стрункої фігури — вправи для тіла

Зірка "Сватів" показала, як відновлює фігуру після других пологів
Відома українська акторка Анна Кошмал поділилася із шанувальниками вправами, яким підтримує струнку фігуру. В березні цього року зірка народила донечку.
Відео актриса опублікувала в Stories в Instagram.
Анна Кошмал показала вправи для фігури
Акторка вже довгий час практикує йогу, проте змінила свою програму тренувань після пологів у березні. Зірка народила двох діток — сина та доньку і має чудову та підтягнуту фігуру.
Анна показала підписникам асани для міцного пресу, спини та для покращення постави й гнучкості. Акторка через пів року після пологів може стати в місток.
Вона зізналась, що ще не до кінця відновилася після народження доньки, проте розуміє, що це довгий шлях, який потребує регулярних зусиль.
"Давно ви не бачили, як я практикую. Досі відновлюю сили, це довгий шлях, який потребує терпіння та наполегливості", — написала Кошмал.
