Анна Кошмал розкрила секрет стрункої фігури — вправи для тіла

Відома українська акторка Анна Кошмал поділилася із шанувальниками вправами, яким підтримує струнку фігуру. В березні цього року зірка народила донечку.

Відео актриса опублікувала в Stories в Instagram.

Акторка вже довгий час практикує йогу, проте змінила свою програму тренувань після пологів у березні. Зірка народила двох діток — сина та доньку і має чудову та підтягнуту фігуру.

Анна показала підписникам асани для міцного пресу, спини та для покращення постави й гнучкості. Акторка через пів року після пологів може стати в місток.

Вона зізналась, що ще не до кінця відновилася після народження доньки, проте розуміє, що це довгий шлях, який потребує регулярних зусиль.

"Давно ви не бачили, як я практикую. Досі відновлюю сили, це довгий шлях, який потребує терпіння та наполегливості", — написала Кошмал.

Анна Кошмал тренує гнучкість. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Анна Кошмал тренує прес. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Анна Кошмал займається йогою. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Анна Кошмал стоїть на голові. Фото: instagram.com/smorkovkina/

