Головна Кіно та серіали Стрічка українського режисера вперше отримала головний приз TIFF

Стрічка українського режисера вперше отримала головний приз TIFF

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 14:47
Кінофестиваль TIFF —  нагороду отримав український фільм "За Перемогу!"
Кінофестиваль TIFF. Фото: Volodymyr Yatsenko/Facebook
Ключові моменти Україна на TIFF

Фільм українського режисера Валентина Васяновича "За Перемогу!" отримав головний приз у конкурсній програмі Platform 50-го Міжнародного кінофестивалю в Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF). Цьогоріч стрічку українського виробництва вперше відібрали до програми фестивалю.

Про це йдеться на сайті фестивалю.

Цього року фільм потрапив до престижної добірки фестивалю в Торонто, де було представлено десять найсміливіших і найцікавіших авторських стрічок світу. Режисер, який перемагає в добірці отримує нагороду у 20 тис канадських доларів (близько 600 тисяч гривень).

У 2025 році в програмі брало участь 10 фільмів з 19 країн світу.

"До перемоги!" — це одностайний вибір цьогорічної премії Platform Award серед дуже сильних претендентів. Повертаючись до витоків кінематографічної мови і водночас майстерно граючи з очікуваннями глядачів, цей фільм руйнує стереотипи, щоб розкрити глибоко резонуючі універсальні емоції" — описує українську стрічку журі фестивалю.

Організатори додали, що фільм Валентин Васянович повертає глядача до самої суті кіно та нагадує, чому режисери відчувають необхідність розповідати історії у фільмах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vogue UA (@vogue_ukraine)

"За Перемогу!" — антиутопія, яка показує післявоєнне майбутнє України. Кінорежисер переживає скрутні часи, а його родина не хоче повертатися з-за кордону через складну економічну та політичну ситуацію. Стрічка підіймає важливі теми, про які українці побоюються думати зараз.

"Фільм Васяновича нагадує популярний тост, яким українці обмінюються за столом, бажаючи кращого майбутнього: За перемогу!", — описують кіно організатори TIFF.

Вероніка Новикова - Редактор
Автор:
Вероніка Новикова
