Стрічка українського режисера вперше отримала головний приз TIFF
Фільм українського режисера Валентина Васяновича "За Перемогу!" отримав головний приз у конкурсній програмі Platform 50-го Міжнародного кінофестивалю в Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF). Цьогоріч стрічку українського виробництва вперше відібрали до програми фестивалю.
Про це йдеться на сайті фестивалю.
Україна на TIFF
Цього року фільм потрапив до престижної добірки фестивалю в Торонто, де було представлено десять найсміливіших і найцікавіших авторських стрічок світу. Режисер, який перемагає в добірці отримує нагороду у 20 тис канадських доларів (близько 600 тисяч гривень).
У 2025 році в програмі брало участь 10 фільмів з 19 країн світу.
"До перемоги!" — це одностайний вибір цьогорічної премії Platform Award серед дуже сильних претендентів. Повертаючись до витоків кінематографічної мови і водночас майстерно граючи з очікуваннями глядачів, цей фільм руйнує стереотипи, щоб розкрити глибоко резонуючі універсальні емоції" — описує українську стрічку журі фестивалю.
Організатори додали, що фільм Валентин Васянович повертає глядача до самої суті кіно та нагадує, чому режисери відчувають необхідність розповідати історії у фільмах.
"За Перемогу!" — антиутопія, яка показує післявоєнне майбутнє України. Кінорежисер переживає скрутні часи, а його родина не хоче повертатися з-за кордону через складну економічну та політичну ситуацію. Стрічка підіймає важливі теми, про які українці побоюються думати зараз.
"Фільм Васяновича нагадує популярний тост, яким українці обмінюються за столом, бажаючи кращого майбутнього: За перемогу!", — описують кіно організатори TIFF.
