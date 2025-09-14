Золота дзиґа-2025 — кого відзначили нагородою

"Золота дзиґа". Фото: УНІАН

Цієї суботи, 13 вересня, пройшло вручення національної кінематографічної премії "Золота дзиґа-2025". На церемонії було вшановано режисера Віктора Онисько, актора Василя Кухарського, кінопродюсера Станіслава Притулу, які віддали життя за українську незалежність.

"Золота дзиґа-2025"

Нагороду за значний внесок в розвиток українського кіно отримав продюсер Андрій Різоль.

Найкращим режисером за стрічку "Будинок "Слово". Нескінченний роман" було визнано Тараса Томенка. Його стрічку також було обрано найкращим художнім фільмом, а ще режисер отримав нагороду за найкращий сценарій.

Найкраща чоловіча роль — Костянтин Темляк за роль у фільмі "Божевільні".

Найкраща жіноча роль — Карина Химчук за роль у фільмі "Ти мене любиш?".

Найкраща жіноча роль — Василь Кухарський.

Найкраща жіноча роль другого плану — Ніна Набока за фільм "Будинок "Слово". Нескінченний роман".

Найкраща робота художника-постановника — Шевкет Сейдаметов.

Найкращий фільм — "Порцелянова війна".

Найкращий серіал — Homo Amans — про волонтерів, які піклуються про тварин.

"Відкриттям року" стала режисерка Марія Стоянова за фільм "Фрагменти льоду".

