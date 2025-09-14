Золота дзиґа-2025 — кого відзначили нагородою

Кінопремія "Золота дзиґа" — хто отримав нагороди
Цієї суботи, 13 вересня, пройшло вручення національної кінематографічної премії "Золота дзиґа-2025". На церемонії було вшановано режисера Віктора Онисько, актора Василя Кухарського, кінопродюсера Станіслава Притулу, які віддали життя за українську незалежність.
Про це повідомляє Еспресо.
"Золота дзиґа-2025"
Нагороду за значний внесок в розвиток українського кіно отримав продюсер Андрій Різоль.
Найкращим режисером за стрічку "Будинок "Слово". Нескінченний роман" було визнано Тараса Томенка. Його стрічку також було обрано найкращим художнім фільмом, а ще режисер отримав нагороду за найкращий сценарій.
Найкраща чоловіча роль — Костянтин Темляк за роль у фільмі "Божевільні".
Найкраща жіноча роль — Карина Химчук за роль у фільмі "Ти мене любиш?".
Найкраща жіноча роль другого плану — Ніна Набока за фільм "Будинок "Слово". Нескінченний роман".
Найкраща робота художника-постановника — Шевкет Сейдаметов.
Найкращий фільм — "Порцелянова війна".
Найкращий серіал — Homo Amans — про волонтерів, які піклуються про тварин.
"Відкриттям року" стала режисерка Марія Стоянова за фільм "Фрагменти льоду".
