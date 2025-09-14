Видео
Видео

Кинопремия "Золота дзиґа" — кто получил награды

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 10:32
Золота дзиґа-2025 — кого отметили наградой
"Золота дзиґа". Фото: УНИАН
Ключевые моменты "Золотой волчок-2025"

В эту субботу, 13 сентября, прошло вручение национально кинематографической премии "Золота дзиґа-2025". На церемонии были почтены режиссер Виктор Онисько, актер Василий Кухарский, кинопродюсер Станислав Притула, которые отдали жизнь за украинскую независимость.

Об этом сообщает Еспресо.

"Золотой волчок-2025"

Награду за значительный вклад в развитие украинского кино получил продюсер Андрей Ризоль.

Лучшим режиссером за ленту "Дом "Слово". Бесконечный роман" был признан Тарас Томенко. Его лента также была выбрана лучшим художественным фильмом, а еще режиссер получил награду за лучший сценарий.

Лучшая мужская роль — Константин Темляк за роль в фильме "Безумцы".

Лучшая женская роль — Карина Химчук за роль в фильме "Ты меня любишь?"

Лучшая женская роль — Василий Кухарский.

Лучшая женская роль второго плана — Нина Набока за фильм "Дом "Слово". Бесконечный роман".

Лучшая работа художника-постановщика — Шевкет Сейдаметов.

Лучший фильм — "Фарфоровая война".

Лучший сериал — Homo Amans — о волонтерах, которые заботятся о животных.

"Открытием года" стала режиссер Мария Стоянова за фильм "Фрагменты льда".

кино премия награда украинские звезды роль
Вероника Новикова - Редактор
Автор:
Вероника Новикова
