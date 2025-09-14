Золота дзиґа-2025 — кого отметили наградой

Кинопремия "Золота дзиґа" — кто получил награды
В эту субботу, 13 сентября, прошло вручение национально кинематографической премии "Золота дзиґа-2025". На церемонии были почтены режиссер Виктор Онисько, актер Василий Кухарский, кинопродюсер Станислав Притула, которые отдали жизнь за украинскую независимость.
Об этом сообщает Еспресо.
"Золотой волчок-2025"
Награду за значительный вклад в развитие украинского кино получил продюсер Андрей Ризоль.
Лучшим режиссером за ленту "Дом "Слово". Бесконечный роман" был признан Тарас Томенко. Его лента также была выбрана лучшим художественным фильмом, а еще режиссер получил награду за лучший сценарий.
Лучшая мужская роль — Константин Темляк за роль в фильме "Безумцы".
Лучшая женская роль — Карина Химчук за роль в фильме "Ты меня любишь?"
Лучшая женская роль — Василий Кухарский.
Лучшая женская роль второго плана — Нина Набока за фильм "Дом "Слово". Бесконечный роман".
Лучшая работа художника-постановщика — Шевкет Сейдаметов.
Лучший фильм — "Фарфоровая война".
Лучший сериал — Homo Amans — о волонтерах, которые заботятся о животных.
"Открытием года" стала режиссер Мария Стоянова за фильм "Фрагменты льда".
Netflix выпустит сериал о жизни Виктории Бекхэм.
3 новых украинских сериала, которые доступны на YouTube.
Изменят взгляд на отношения — какие фильмы спасут брак.
Монстр за маской идеальности — фильм, от которого не оторваться.
3 новых мини-сериала от Netflix, которые можно посмотреть за выходные.
Читайте Новини.LIVE!