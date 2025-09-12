Видео
Главная Кино и сериалы 3 новых мини-сериала от Netflix, которые можно посмотреть за день

3 новых мини-сериала от Netflix, которые можно посмотреть за день

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 21:00
Новые мини-сериалы от Netflix - что посмотреть на выходных
Кадр из сериала "Заложник". Фото: netflix.com
Ключевые моменты "Вездей" 2 "Заложник" "Две могилы"

Выходные созданы для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы и интересный сериальчик может помочь переключиться от будничных забот. Стриминговый портал Netflix выпустил множество новинок, которые можно посмотреть за несколько дней.

Новини.LIVE делится интересной подборкой на уикенд.

Читайте также:

"Вездей" 2

Вооруженная своим фирменным острым умом и харизмой, Венздей погружается в новую жуткую историю с кучей тайн. Во втором сезоне много новых интересных персонажей, которых играют звезды первой величины.

"Заложник"

Муж британского премьер-министра похищают, а на президента Франции начинают давить шантажом. Они давние враги, однако должны встать перед выбором, или спасти жизнь, или оставить обиды.

"Две могилы"

В тихом городке Малаги исчезло два подростка. Правоохранители, не найдя никаких зацепок, через 2 года закрывают дело. Однако бабушка одной из девушек берется за расследование и рискует всем, чтобы узнать правду и отомстить.

кино Netflix зарубежные звезды Сериал "Уэнздей" трейлер
Вероника Новикова - Редактор
Автор:
Вероника Новикова
