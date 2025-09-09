Премьеры с 11 сентября - что посмотреть в кино

Кадр из фильма ужасов "Длинная походка". Фото: imdb.com

Начало осени щедро на кинопремьеры. На этой неделе на большом экране покажут жуткий фильм шахмат, созданный по роману Стивена Кинга, драму о знаменитом художнике Казимире Малевиче и история любви пары, которая вместе пережила оккупацию.

Новини.LIVE подробнее расскажет о новинках кино, который выйдут в этот четверг, 11 сентября.

"Малевич"

Лента рассказывает о сложном пути великого украинского художника Казимира Малевича, которого пыталась уничтожить советская власть. Художник бросил вызов.

"Кто он — автор "Черного квадрата"? Гениальный художник, который бросил вызов империи и боролся за свободу творчества", — говорится в синопсисе.

"Длинная походка"

Ленту сняли по мотивам одноименного романа Стивена Кинга 1979 года. Лидеры тоталитарных США собирают подростков, которых заставляют играть в смертельную игру, участники которой должны идти по заранее определенному маршруту и с определенной скоростью. Тот, кто остановится или откажется — ждет смерть.

"Медовый месяц"

Тарас и Оля покупают свое первое совместное жилье под Киевом и обустраивают его. Однако влюбленные оказываются закрытыми в собственной квартире после того, как оккупанты в первые дни войны зашли в их город. В сверхсложных условиях, без света, связи и воды, открываются настоящие чувства пары.

"Тафити. Сквозь пустыню"

Любознательный сурикат и неуклюжий кабанчик отправляются в дикую пустыню, чтобы найти волшебный цветок и спасти близких. На их пути встречается много диких зверей и испытаний, но кабанчик уверен, что самое ценное в жизни — приключения с друзьями. Сложности делают крепче дружбу животных.

