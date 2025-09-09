Видео
Хоррор по Кингу и испытания любви — премьеры недели

Хоррор по Кингу и испытания любви — премьеры недели

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 20:07
Премьеры с 11 сентября - что посмотреть в кино
Кадр из фильма ужасов "Длинная походка". Фото: imdb.com
Ключевые моменты "Малевич" "Тафити. Сквозь пустыню" "Длинная походка" "Медовый месяц"

Начало осени щедро на кинопремьеры. На этой неделе на большом экране покажут жуткий фильм шахмат, созданный по роману Стивена Кинга, драму о знаменитом художнике Казимире Малевиче и история любви пары, которая вместе пережила оккупацию.

Новини.LIVE подробнее расскажет о новинках кино, который выйдут в этот четверг, 11 сентября.

"Малевич"

Лента рассказывает о сложном пути великого украинского художника Казимира Малевича, которого пыталась уничтожить советская власть. Художник бросил вызов.

"Кто он — автор "Черного квадрата"? Гениальный художник, который бросил вызов империи и боролся за свободу творчества", — говорится в синопсисе.

"Длинная походка"

Ленту сняли по мотивам одноименного романа Стивена Кинга 1979 года. Лидеры тоталитарных США собирают подростков, которых заставляют играть в смертельную игру, участники которой должны идти по заранее определенному маршруту и с определенной скоростью. Тот, кто остановится или откажется — ждет смерть.

"Медовый месяц"

Тарас и Оля покупают свое первое совместное жилье под Киевом и обустраивают его. Однако влюбленные оказываются закрытыми в собственной квартире после того, как оккупанты в первые дни войны зашли в их город. В сверхсложных условиях, без света, связи и воды, открываются настоящие чувства пары.

"Тафити. Сквозь пустыню"

Любознательный сурикат и неуклюжий кабанчик отправляются в дикую пустыню, чтобы найти волшебный цветок и спасти близких. На их пути встречается много диких зверей и испытаний, но кабанчик уверен, что самое ценное в жизни — приключения с друзьями. Сложности делают крепче дружбу животных.

