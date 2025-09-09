Прем'єри з 11 вересня — що подивитись в кіно

Кадр з фільму жахів "Довга хода". Фото: imdb.com

Початок осені щедрий на кінопрем'єри. Цього тижня на великому екрані покажуть моторошний фільм шахів, створений за романом Стівена Кінга, драму про знаменитого художника Казимира Малевича та історія кохання пари, яка разом пережила окупацію.

Новини.LIVE детальніше розкаже про новинки кіно, який вийдуть цього четверга, 11 вересня.

Реклама

Читайте також:

"Малевич"

Стрічка розповідає про складний шлях великого українського художника Казимира Малевича, якого намагалася знищити радянська влада. Митець кинув виклик.

"Хто він — автор "Чорного квадрату"? Геніальний художник, який кинув виклик імперії та боровся за свободу творчості", — йдеться в синопсисі.

"Довга хода"

Стрічку зняли за мотивами однойменного роману Стівена Кінга 1979 року. Лідери тоталітарних США збирають підлітків, яких змушують грати в смертельну гру, учасники якої мають йти заздалегідь визначеним маршрутом та із визначеною швидкістю. Той хто зупиниться чи відмовиться — чекає смерть.

"Медовий місяць"

Тарас і Оля купують своє перше спільне житло поблизу Києва та облаштовують його. Проте закохані опиняються зачиненими у власній квартирі після того, як окупанти в перші дні війни зайшли в їх місто. В надскладних умовах, без світла, зв'язку та води, відкриваються справжні почуття пари.

"Тафіті. Крізь пустелю"

Допитливий сурикат та незграбний кабанчик вирушають в дику пустелю, щоб знайти чарівну квітку та врятувати близьких. На їх шляху трапляється багато диких звірів та випробувань, про кабанчик впевнений, що найцінніше в житті — пригоди з друзями. Складнощі роблять міцнішою дружбу тваринок.

Netflix показав тизер детективної саги з Деніелом Крейгом.

Від воїна до льотчика — 5 фільмів, які закохають вас у Тома Гарді.

4 культові корейські трилери, які тримають у напрузі до титрів.

Стівен Кінг назвав Трампа "небезпечним ідіотом".

3 нові українські серіали, які доступні на YouTube.