Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно та серіали Горрор по Кінгу та випробування кохання — прем'єри тижня

Горрор по Кінгу та випробування кохання — прем'єри тижня

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 20:07
Прем'єри з 11 вересня — що подивитись в кіно
Кадр з фільму жахів "Довга хода". Фото: imdb.com
Ключові моменти "Малевич" "Довга хода" "Медовий місяць" "Тафіті. Крізь пустелю"

Початок осені щедрий на кінопрем'єри. Цього тижня на великому екрані покажуть моторошний фільм шахів, створений за романом Стівена Кінга, драму про знаменитого художника Казимира Малевича та історія кохання пари, яка разом пережила окупацію.

Новини.LIVE детальніше розкаже про новинки кіно, який вийдуть цього четверга, 11 вересня.

Реклама
Читайте також:

"Малевич"

Стрічка розповідає про складний шлях великого українського художника Казимира Малевича, якого намагалася знищити радянська влада. Митець кинув виклик.

"Хто він — автор "Чорного квадрату"? Геніальний художник, який кинув виклик імперії та боровся за свободу творчості", — йдеться в синопсисі.

"Довга хода"

Стрічку зняли за мотивами однойменного роману Стівена Кінга 1979 року. Лідери тоталітарних США збирають підлітків, яких змушують грати в смертельну гру, учасники якої мають йти заздалегідь визначеним маршрутом та із визначеною швидкістю. Той хто зупиниться чи відмовиться — чекає смерть.

"Медовий місяць"

Тарас і Оля купують своє перше спільне житло поблизу Києва та облаштовують його. Проте закохані опиняються зачиненими у власній квартирі після того, як окупанти в перші дні війни зайшли в їх місто. В надскладних умовах, без світла, зв'язку та води, відкриваються справжні почуття пари. 

"Тафіті. Крізь пустелю"

Допитливий сурикат та незграбний кабанчик вирушають в дику пустелю, щоб знайти чарівну квітку та врятувати близьких. На їх шляху трапляється багато диких звірів та випробувань, про кабанчик впевнений, що найцінніше в житті — пригоди з друзями. Складнощі роблять міцнішою дружбу тваринок.

Netflix показав тизер детективної саги з Деніелом Крейгом.

Від воїна до льотчика — 5 фільмів, які закохають вас у Тома Гарді.

4 культові корейські трилери, які тримають у напрузі до титрів.

Стівен Кінг назвав Трампа "небезпечним ідіотом".

3 нові українські серіали, які доступні на YouTube.

Стівен Кінг кінотеатри закордонні зірки війна в Україні Прем'єра
Вероніка Новикова - Редактор
Автор:
Вероніка Новикова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації