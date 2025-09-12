Нові мінісеріали від Netflix — що подивитись на вихідних

Кадр з серіалу "Заручник". Фото: netflix.com

Вихідні створені для того, щоб відпочити та відновити сили й цікавий серіальчик може допомогти перемкнутися від буденних турбот. Стрімінговий портал Netflix випустив безліч новинок, які можна подивитися за кілька днів.

Новини.LIVE ділиться цікавою добіркою на вікенд.

"Вездей" 2

Озброєна своїм фірмовим гострим розумом і харизмою, Венздей поринає в нову моторошну історію з купою таємниць. В другому сезоні багато нових цікавих персонажів, яких грають зірки першої величини.

"Заручник"

Чоловіка британського прем'єр-міністра викрадають, а на президента Франції починають тиснути шантажем. Вони давні вороги, проте мають постати перед вибором, чи врятувати життя, чи залишити образи.

"Дві могили"

У тихому містечку Малаги зникло два підлітка. Правоохоронці, не знайшовши жодних зачіпок, через 2 роки закривають справу. Проте бабуся однієї з дівчат береться за розслідування і ризикує всім, щоб дізнатися правду і помститися.

