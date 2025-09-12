Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно та серіали 3 нові мінісеріали від Netflix, які можна подивитися за вихідні

3 нові мінісеріали від Netflix, які можна подивитися за вихідні

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 21:00
Нові мінісеріали від Netflix — що подивитись на вихідних
Кадр з серіалу "Заручник". Фото: netflix.com
Ключові моменти "Вездей" 2 "Заручник" "Дві могили"

Вихідні створені для того, щоб відпочити та відновити сили й цікавий серіальчик може допомогти перемкнутися від буденних турбот. Стрімінговий портал Netflix випустив безліч новинок, які можна подивитися за кілька днів.

Новини.LIVE ділиться цікавою добіркою на вікенд.

Реклама
Читайте також:

"Вездей" 2

Озброєна своїм фірмовим гострим розумом і харизмою, Венздей поринає в нову моторошну історію з купою таємниць. В другому сезоні багато нових цікавих персонажів, яких грають зірки першої величини. 

"Заручник"

Чоловіка британського прем'єр-міністра викрадають, а на президента Франції починають тиснути шантажем. Вони давні вороги, проте мають постати перед вибором, чи врятувати життя, чи залишити образи.

"Дві могили"

У тихому містечку Малаги зникло два підлітка. Правоохоронці, не знайшовши жодних зачіпок, через 2 роки закривають справу. Проте бабуся однієї з дівчат береться за розслідування і ризикує всім, щоб дізнатися правду і помститися.

Netflix показав тизер детективної саги з Деніелом Крейгом.

Від воїна до льотчика — 5 фільмів, які закохають вас у Тома Гарді.

Горрор по Кінгу та випробування кохання — прем'єри тижня.

Не для слабких — фільми, які можна подивитись лише раз в житті.

Зірка "Сватів" показала, як відновлює фігуру після других пологів.

фільм Netflix закордонні зірки Серіал "Венздей" трейлер
Вероніка Новикова - Редактор
Автор:
Вероніка Новикова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації