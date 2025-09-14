Відео
Зірка "Спіймати Кайдаша" отримала почесну відзнаку від держави

Зірка "Спіймати Кайдаша" отримала почесну відзнаку від держави

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 13:36
Антоніна Хижняк стала Заслуженою артисткою України
Антоніна Хижняк. Фото: instagram.com/tonya_actress
Ключові моменти Антоніна Хижняк про особливу нагороду

Відома українська акторка Антоніна Хижняк поділилась із шанувальниками радісною новиною. Зірка стала Заслуженою артисткою України.

Про це артистка повідомила в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Антоніна Хижняк про особливу нагороду

Артистку відзначили особливою нагородою на честь святкування Дня українського кіно. Проте Хижняк підкреслила, що таке почесне звання належить не лише їй. Акторка показала саму нагороду й те, як повідомляла про почесну відзнаку бабусі.

Реклама

"Я думаю про тих моїх колег, хто зараз на фронті. Про тих, кого ми вже ніколи не побачимо на знімальному майданчику. Їхня жертва — це ціна нашої свободи і можливості творити", — написала зірка.

Хижняк подякувала за підтримку своїй родині, вчителям, колегам, шанувальникам та захисникам, завдяки яким вона продовжує займатись тим, від чого горять її очі.

Реклама

"Це велика відповідальність, хочеться працювати ще сумлінніше, виправдовуючи вашу довіру! Слава Україні!" — додала артистка.

Зірка "Сватів" показала, як відновлює фігуру після других пологів.

Зеленський відзначив держнагородами представників кіноіндустрії.

Горрор по Кінгу та випробування кохання — прем'єри тижня.

"Холостяк" з Тарасом Цимбалюком — чого чекати в новому сезоні шоу.

Незвичні фільми для побачення — забудьте про банальні ромкоми.

Вероніка Новикова - Редактор
Автор:
Вероніка Новикова
