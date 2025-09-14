Антоніна Хижняк стала Заслуженою артисткою України

Антоніна Хижняк. Фото: instagram.com/tonya_actress

Відома українська акторка Антоніна Хижняк поділилась із шанувальниками радісною новиною. Зірка стала Заслуженою артисткою України.

Про це артистка повідомила в Instagram.

Антоніна Хижняк про особливу нагороду

Артистку відзначили особливою нагородою на честь святкування Дня українського кіно. Проте Хижняк підкреслила, що таке почесне звання належить не лише їй. Акторка показала саму нагороду й те, як повідомляла про почесну відзнаку бабусі.

"Я думаю про тих моїх колег, хто зараз на фронті. Про тих, кого ми вже ніколи не побачимо на знімальному майданчику. Їхня жертва — це ціна нашої свободи і можливості творити", — написала зірка.

Хижняк подякувала за підтримку своїй родині, вчителям, колегам, шанувальникам та захисникам, завдяки яким вона продовжує займатись тим, від чого горять її очі.

"Це велика відповідальність, хочеться працювати ще сумлінніше, виправдовуючи вашу довіру! Слава Україні!" — додала артистка.

