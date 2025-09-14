Антонина Хижняк стала Заслуженной артисткой Украины

Антонина Хижняк. Фото: instagram.com/tonya_actress

Известная украинская актриса Антонина Хижняк поделилась с поклонниками радостной новостью. Звезда стала Заслуженной артисткой Украины.

Об этом артистка сообщила в Instagram.

Антонина Хижняк об особой награде

Артистку отметили особой наградой в честь празднования Дня украинского кино. Однако Хижняк подчеркнула, что такое почетное звание принадлежит не только ей. Актриса показала саму награду и то, как сообщала о почетной награде бабушке.

"Я думаю о тех моих коллегах, кто сейчас на фронте. О тех, кого мы уже никогда не увидим на съемочной площадке. Их жертва — это цена нашей свободы и возможности творить", — написала звезда.

Хижняк поблагодарила за поддержку свою семью, учителей, коллег, поклонников и защитников, благодаря которым она продолжает заниматься тем, от чего горят ее глаза.

"Это большая ответственность, хочется работать еще добросовестнее, оправдывая ваше доверие! Слава Украине!" — добавила артистка.

