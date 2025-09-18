Відео
Новий історичний корейський серіал "рве" усі топи Netflix

Новий історичний корейський серіал "рве" усі топи Netflix

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 19:04
Дорама "Смачного, Ваша Величносте" в топах Netflix — сюжет, трейлер
Кадр з серіалу "Смачного, Ваша Величносте". Фото: reddit.com
Ключові моменти Дорама "Смачного, Ваша Величносте"

Через місяць після виходу дорама "Смачного, Ваша Величносте" б'є рекорди на Netflix. Серіал тримає топові позиції тривалий час.

Про це пише Collider.

Читайте також:

Дорама "Смачного, Ваша Величносте"

Історичний серіал про подорож в часі з Ім Юн-а і Лі Чхе-міном у головних ролях протягом місяця зумів утриматися в топ-10 Netflix і, ймовірно, буде утримувати позиції, адже глядачі ще чекають нові серії.

23 серпня 2025 року на Netflix відбулася прем'єра серіалу "Смачного, Ваша Величносте". Він зайняв 4 місце в рейтингу 10 найкращих неангломовних серіалів Netflix, проте з виходом нової серії підіймався все вище. За останній тиждень серіал набрав 6,8 мільйона переглядів.

У дорамі "Смачного, Ваша Величносте" буде 12 серій, а фінал заплановано на 29 вересня 2025 року. Нові серії виходять у суботу та неділю.

Серіал розповідає про знамениту південнокорейську шеф-кухарку Єн Чі-йон, яка опиняється у минулому, у часи правління династії Чосон і стає шеф-кухарем І Хона — короля Чосону, якого вважають тираном. Життя Йон Чі-йонг під загрозою, оскільки король погрожує вбити її, якщо вона приготує йому несмачну страву чи ту, яку вона вже подавала раніше.

Цікаво спостерігати, як шеф-кухарка, відзначена зіркою Мішлен, готує сучасні страви в епоху, коли ще не було електрики. 

серіал Netflix історія Південна Корея закордонні зірки шеф-кухар
Вероніка Новикова - Редактор
Автор:
Вероніка Новикова
