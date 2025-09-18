Дорама "Смачного, Ваша Величносте" в топах Netflix — сюжет, трейлер

Кадр з серіалу "Смачного, Ваша Величносте". Фото: reddit.com

Через місяць після виходу дорама "Смачного, Ваша Величносте" б'є рекорди на Netflix. Серіал тримає топові позиції тривалий час.

Дорама "Смачного, Ваша Величносте"

Історичний серіал про подорож в часі з Ім Юн-а і Лі Чхе-міном у головних ролях протягом місяця зумів утриматися в топ-10 Netflix і, ймовірно, буде утримувати позиції, адже глядачі ще чекають нові серії.

23 серпня 2025 року на Netflix відбулася прем'єра серіалу "Смачного, Ваша Величносте". Він зайняв 4 місце в рейтингу 10 найкращих неангломовних серіалів Netflix, проте з виходом нової серії підіймався все вище. За останній тиждень серіал набрав 6,8 мільйона переглядів.

У дорамі "Смачного, Ваша Величносте" буде 12 серій, а фінал заплановано на 29 вересня 2025 року. Нові серії виходять у суботу та неділю.

Серіал розповідає про знамениту південнокорейську шеф-кухарку Єн Чі-йон, яка опиняється у минулому, у часи правління династії Чосон і стає шеф-кухарем І Хона — короля Чосону, якого вважають тираном. Життя Йон Чі-йонг під загрозою, оскільки король погрожує вбити її, якщо вона приготує йому несмачну страву чи ту, яку вона вже подавала раніше.

Цікаво спостерігати, як шеф-кухарка, відзначена зіркою Мішлен, готує сучасні страви в епоху, коли ще не було електрики.

