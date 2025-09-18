Леся Нікітюк показала букет квітів від коханого — фото

Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Відома українська телеведуча та акторка Леся Нікітюк похизувалася шанувальникам розкішним подарунком від коханого, військового Дмитра Бабчука. Чоловік порадував зірку величезним букетом квітів.

Відповідні кадри вона опублікувала в Instagram.

Леся Нікітюк обмінялась подарунками з коханим

Ведуча показала величезний букет білих хризантем від коханого. Нікітюк віддячила військовому смачною стравою. Ведуча приготувала Дмитру домашні вареники.

"Отвєточка", — відповіла ведуча.

Нікітюк також поділилася фото в теплих обіймах батька її дитини.

Наречений ведучої Дмитро Бабчук закликав чоловіків частіше радувати своїх дівчат та жінок.

"Даріть своїм жінкам квіти, грайте в доту, катайтеся на мопедах, приєднуйтесь до війська та просто будьте нормальними Джекічанами", — написав він.

Квіти Лесі Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Леся Нікітюк радує коханого. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

