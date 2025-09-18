Леся Нікітюк показала букет квітів від коханого — фото

Леся Нікітюк похвалилася розкішним подарунком від коханого — фото
Відома українська телеведуча та акторка Леся Нікітюк похизувалася шанувальникам розкішним подарунком від коханого, військового Дмитра Бабчука. Чоловік порадував зірку величезним букетом квітів.
Відповідні кадри вона опублікувала в Instagram.
Леся Нікітюк обмінялась подарунками з коханим
Ведуча показала величезний букет білих хризантем від коханого. Нікітюк віддячила військовому смачною стравою. Ведуча приготувала Дмитру домашні вареники.
"Отвєточка", — відповіла ведуча.
Нікітюк також поділилася фото в теплих обіймах батька її дитини.
Наречений ведучої Дмитро Бабчук закликав чоловіків частіше радувати своїх дівчат та жінок.
"Даріть своїм жінкам квіти, грайте в доту, катайтеся на мопедах, приєднуйтесь до війська та просто будьте нормальними Джекічанами", — написав він.
Від "Ксени" до "Баффі" — культові та улюблені серіали 90-х.
Переможці "Еммі-2025" — які серіали зібрали найбільше нагород.
Стрічка українського режисера вперше отримала головний приз TIFF.
Джеймс Кемерон не може дописати "Термінатора" через ШІ.
Улюблений серіал українців продовжили на 7 сезон — дата прем'єри.
Читайте Новини.LIVE!