Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно та серіали Леся Нікітюк похвалилася розкішним подарунком від коханого — фото

Леся Нікітюк похвалилася розкішним подарунком від коханого — фото

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 14:42
Леся Нікітюк показала букет квітів від коханого — фото
Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Ключові моменти Леся Нікітюк обмінялась подарунками з коханим

Відома українська телеведуча та акторка Леся Нікітюк похизувалася шанувальникам розкішним подарунком від коханого, військового Дмитра Бабчука. Чоловік порадував зірку величезним букетом квітів.

Відповідні кадри вона опублікувала в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Леся Нікітюк обмінялась подарунками з коханим

Ведуча показала величезний букет білих хризантем від коханого. Нікітюк віддячила військовому смачною стравою. Ведуча приготувала Дмитру домашні вареники.

"Отвєточка", — відповіла ведуча.

Нікітюк також поділилася фото в теплих обіймах батька її дитини.

Наречений ведучої Дмитро Бабчук закликав чоловіків частіше радувати своїх дівчат та жінок.

"Даріть своїм жінкам квіти, грайте в доту, катайтеся на мопедах, приєднуйтесь до війська та просто будьте нормальними Джекічанами", — написав він.

Леся Нікітюк похвалилася розкішним подарунком від коханого — фото - фото 1
Квіти Лесі Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Леся Нікітюк похвалилася розкішним подарунком від коханого — фото - фото 2
Леся Нікітюк радує коханого. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Леся Нікітюк похвалилася розкішним подарунком від коханого — фото - фото 3
Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Від "Ксени" до "Баффі" — культові та улюблені серіали 90-х.

Переможці "Еммі-2025" — які серіали зібрали найбільше нагород.

Стрічка українського режисера вперше отримала головний приз TIFF.

Джеймс Кемерон не може дописати "Термінатора" через ШІ.

Улюблений серіал українців продовжили на 7 сезон — дата прем'єри.

фільм соцмережі Леся Нікітюк квіти українські зірки подарунок
Вероніка Новикова - Редактор
Автор:
Вероніка Новикова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації