Джеймс Кемерон не може дописати "Термінатора" — причина

Джеймс Кемерон не може дописати "Термінатора" через ШІ
Відомий канадський режисер Джеймс Кемерон зіштовхнувся з труднощами під час написання сценарію до нового фільму "Термінатор". Продюсер підкреслив, що ми "живемо в епоху наукової фантастики".
Про це пише Daily Star.
Джеймс Кемерон про ШІ
71-річний режисер минулого року підтвердив плани щодо зйомок чергової частини "Термінатора", про зараз йому важко писати наукову фантастику. Річ у тім, що нині дуже швидко розвиваються штучний інтелект та технології.
"Я маю написати нову історію про Термінатора. Я ще не зміг приступити до роботи. Ми зараз живемо в епоху наукової фантастики", — поділився Кемерон.
З моменту виходу на екрани в 1984 році оригінальний фільм "Термінатор" з Арнольдом Шварценеггером і Ліндою Гамільтон у головних ролях залишається культовою класикою наукової фантастики.
Джеймс Кемерон підкреслив, що майбутнє "Термінатора" залежить від створення інноваційних і різноманітних сюжетів.
"Можна втратити нову аудиторію, оскільки вона набагато менше цікавиться цими речами, ніж ви думаєте. У вас є, по суті, безсилі головні герої, які борються за своє життя, не отримують підтримки від існуючих владних структур і змушені обходити їх, але при цьому якось зберігають моральний компас. А потім ви додаєте до цього штучний інтелект", — пояснив режисер.
Від "Ксени" до "Баффі" — культові та улюблені серіали 90-х.
Переможці "Еммі-2025" — які серіали зібрали найбільше нагород.
Стрічка українського режисера вперше отримала головний приз TIFF.
Зірка "Сватів" показала, як відновлює фігуру після других пологів.
Улюблений серіал українців продовжили на 7 сезон — дата прем'єри.
Читайте Новини.LIVE!