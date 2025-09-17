Відео
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана — деталі
Джеймс Кемерон не може дописати "Термінатора" через ШІ

Джеймс Кемерон не може дописати "Термінатора" через ШІ

Ua en ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 12:49
Джеймс Кемерон не може дописати "Термінатора" — причина
Кадр з фільму "Термінатор". Фото: imdb.com
Ключові моменти Джеймс Кемерон про ШІ

Відомий канадський режисер Джеймс Кемерон зіштовхнувся з труднощами під час написання сценарію до нового фільму "Термінатор". Продюсер підкреслив, що ми "живемо в епоху наукової фантастики".

Про це пише Daily Star.



Джеймс Кемерон про ШІ

71-річний режисер минулого року підтвердив плани щодо зйомок чергової частини "Термінатора", про зараз йому важко писати наукову фантастику. Річ у тім, що нині дуже швидко розвиваються штучний інтелект та технології.

"Я маю написати нову історію про Термінатора. Я ще не зміг приступити до роботи. Ми зараз живемо в епоху наукової фантастики", — поділився Кемерон.

З моменту виходу на екрани в 1984 році оригінальний фільм "Термінатор" з Арнольдом Шварценеггером і Ліндою Гамільтон у головних ролях залишається культовою класикою наукової фантастики.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Terminator (@terminator)

Джеймс Кемерон підкреслив, що майбутнє "Термінатора" залежить від створення інноваційних і різноманітних сюжетів.

"Можна втратити нову аудиторію, оскільки вона набагато менше цікавиться цими речами, ніж ви думаєте. У вас є, по суті, безсилі головні герої, які борються за своє життя, не отримують підтримки від існуючих владних структур і змушені обходити їх, але при цьому якось зберігають моральний компас. А потім ви додаєте до цього штучний інтелект", — пояснив режисер.

Від "Ксени" до "Баффі" — культові та улюблені серіали 90-х.

Переможці "Еммі-2025" — які серіали зібрали найбільше нагород.

Стрічка українського режисера вперше отримала головний приз TIFF.

Зірка "Сватів" показала, як відновлює фігуру після других пологів.

Улюблений серіал українців продовжили на 7 сезон — дата прем'єри.

