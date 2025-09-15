Відео
Переможці "Еммі-2025" — які серіали зібрали найбільше нагород

Переможці "Еммі-2025" — які серіали зібрали найбільше нагород

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 16:19
Студія, Юнацтво, Пітт — серіали, які перемогли на Еммі-2025
Кінопремія "Еммі-2025". Фото: EPA/ALLISON DINNER
Ключові моменти "Пітт" "Студія" "Юнацтво"

Цієї ночі, з 14 на 15 вересня, у Лос-Анджелесі пройшла 77-ма церемонія вручення премії "Еммі". Найбільше нагород зібрав сатиричний серіал "Студія" та британський мінісеріал "Юнацтво".

Про це йдеться на сайті кінопремії "Еммі".

"Студія"

Цьогоріч тріумфатором кінопремії став серіал "Студія". Він зібрав 13 нагород із 23 номінацій. Зокрема, він став кращим комедійним серіалом року. Він навіть побив минулорічний рекорд, коли творці серіалу "Ведмідь" отримали 11 нагород. 

Актор Сет Роґен, який зіграв головного героя у "Студії", отримав нагороду за найкращу чоловічу роль у комедійному серіалі.

"Студія" розповідає про кіностудію, яка давно існує на ринку і якій стає все важче працювати із самозакоханими митцями та жадібними босами.

"Юнацтво" 

Вісім статуеток "Еммі" отримав британський мінісеріал "Юнацтво". Зокрема, він став найкращим мінісеріалом, а 15-річний Оуен Купер отримав нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану у мінісеріалі. Купер став наймолодшим володарем премії "Еммі".

"Юнацтво" — історія про підлітка, якого підозрюють у вбивстві однокласниці. Сім'я школяра, копи та терапевт хлопця на допиті намагаються з'ясувати, чи причетний 13-річний хлопець до вбивства.

"Пітт"

Фаворитом глядачів також став серіал про медиків "Пітт", який отримав 5 нагород. Він став найкращим драматичним серіалом року, а його головний герой Ной Вайл отримав статуетку за найкращу чоловічу роль у драматичному серіалі.

"Пітт" показує життя лікарів відділення невідкладної допомоги у Піттсбурзькій лікарні. Герої серіалу попри сильний тиск та втому щодня рятують життя важкохворих пацієнтів.

Вероніка Новикова - Редактор
Автор:
Вероніка Новикова
