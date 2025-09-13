Режисер Олег Сенцов став командиром одного з батальйонів

Український режисер Олег Сенцов став командиром батальйону
Український кінорежисер і сценарист Олег Сенцов, який упродовж п'яти років був політичним в'язнем, а у 2022 році став на захист України, тепер командує батальйоном. Чоловік вважає, що війна цьогоріч завершиться навряд чи.
Як режисер коментує події на фронті
Під час щорічної конференції YES, яка була організована Фондом Віктора Пінчука та проходила в Києві 12 та 13 вересня, Сенцов зазначив, що треба менше говорити про закінчення війни, а більше робити для того, щоб вона закінчилася. На його думку, від 2022 року хід війни змінився. Бойових дій, коли військові бігають у повний зріст з автоматами вже немає.
"Піхота виживає, сидить у норах і чекає на те, щоб їх не уразили FPV. Так само й наш противник: жодних вже механізованих штурмів, жодних вже бригад, котрі ось так ідуть — інфільтрація, маленькі групи людей", — розповів військовий.
За його словами, росіяни зараз потроху просуваються, але невеликими темпами, тому треба реагувати на будь-які рухи ворога. Якщо так робити, то противник не зможе рухатися далі й загине.
Також захисник України зазначив, що важливо продовжувати тиснути на РФ політично й економічно. Він наголосив, що другим етапом завершення війни має стати зміна політичного режиму Росії. РФ має визнати цю війну помилку, віддати Україні окуповані території, вибачитися й заявити, що каятиметься впродовж усього свого існування.
"Оце буде для мене Перемога. Вірю, що цей день настане", — заявив Олег Сенцов.
