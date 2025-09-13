Відео
Головна Кіно та серіали Український режисер Олег Сенцов став командиром батальйону

Український режисер Олег Сенцов став командиром батальйону

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 23:59
Режисер Олег Сенцов став командиром одного з батальйонів
Олег Сенцов. Фото: Олег Сенцов/Facebook
Ключові моменти Як режисер коментує події на фронті

Український кінорежисер і сценарист Олег Сенцов, який упродовж п'яти років був політичним в'язнем, а у 2022 році став на захист України, тепер командує батальйоном. Чоловік вважає, що війна цьогоріч завершиться навряд чи.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Як режисер коментує події на фронті 

Під час щорічної конференції YES, яка була організована Фондом Віктора Пінчука та проходила в Києві 12 та 13 вересня, Сенцов зазначив, що треба менше говорити про закінчення війни, а більше робити для того, щоб вона закінчилася. На його думку, від 2022 року хід війни змінився. Бойових дій, коли військові бігають у повний зріст з автоматами вже немає. 

"Піхота виживає, сидить у норах і чекає на те, щоб їх не уразили FPV. Так само й наш противник: жодних вже механізованих штурмів, жодних вже бригад, котрі ось так ідуть — інфільтрація, маленькі групи людей", — розповів військовий.

За його словами, росіяни зараз потроху просуваються, але невеликими темпами, тому треба реагувати на будь-які рухи ворога. Якщо так робити, то противник не зможе рухатися далі й загине.

Також захисник України зазначив, що важливо продовжувати тиснути на РФ політично й економічно. Він наголосив, що другим етапом завершення війни має стати зміна політичного режиму Росії. РФ має визнати цю війну помилку, віддати Україні окуповані території, вибачитися й заявити, що каятиметься впродовж усього свого існування. 

"Оце буде для мене Перемога. Вірю, що цей день настане", — заявив Олег Сенцов.

Нагадаємо, Олег Сенцов пояснив, як мотивувати людей до мобілізації. На його думку, мотивацією можуть стати гроші, пільги або чітко визначений термін служби.

Раніше Сенцов розповів, кого більше у війську: мобілізованих, які самі прийшли до військкомату після отримання повістки, чи "бусифікованих". Тих, кого спіймали, щоб відправити в армію, менше.

фільм Олег Сенцов армія військовослужбовці режисер
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
