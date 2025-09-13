Режиссер Олег Сенцов стал командиром одного из батальонов

Олег Сенцов. Фото: Олег Сенцов/Facebook

Украинский кинорежиссер и сценарист Олег Сенцов, который на протяжении пяти лет был политическим заключенным, а в 2022 году стал на защиту Украины, теперь командует батальоном. Мужчина считает, что война в этом году завершится вряд ли.

Как режиссер комментирует события на фронте

Во время ежегодной конференции, которая была организована Фондом Виктора Пинчука и проходила в Киеве 12 и 13 сентября, Сенцов отметил, что надо меньше говорить об окончании войны, а больше делать для того, чтобы она закончилась. По его мнению, с 2022 года ход войны изменился. Боевых действий, когда военные бегают в полный рост с автоматами уже нет.

"Пехота выживает, сидит в норах и ждет того, чтобы их не поразили FPV. Так же и наш противник: никаких уже механизированных штурмов, никаких уже бригад, которые вот так идут — инфильтрация, маленькие группы людей", — рассказал военный.

По его словам, россияне сейчас понемногу продвигаются, но небольшими темпами, поэтому надо реагировать на любые движения врага. Если так делать, то противник не сможет двигаться дальше и погибнет.

Также защитник Украины отметил, что важно продолжать давить на РФ политически и экономически. Он отметил, что вторым этапом завершения войны должно стать изменение политического режима России. РФ должна признать эту войну ошибкой, отдать Украине оккупированные территории, извиниться и заявить, что будет каяться на протяжении всего своего существования.

"Это будет для меня Победа. Верю, что этот день наступит", — заявил Олег Сенцов.

Напомним, Олег Сенцов объяснил, как мотивировать людей к мобилизации. По его мнению, мотивацией могут стать деньги, льготы или четко определенный срок службы.

Ранее Сенцов рассказал, кого больше в армии: мобилизованных, которые сами пришли в военкомат после получения повестки, или "бусифицированных". Тех, кого поймали, чтобы отправить в армию, меньше.