Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино и сериалы Украинский режиссер Олег Сенцов стал командиром батальона

Украинский режиссер Олег Сенцов стал командиром батальона

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 23:59
Режиссер Олег Сенцов стал командиром одного из батальонов
Олег Сенцов. Фото: Олег Сенцов/Facebook
Ключевые моменты Как режиссер комментирует события на фронте

Украинский кинорежиссер и сценарист Олег Сенцов, который на протяжении пяти лет был политическим заключенным, а в 2022 году стал на защиту Украины, теперь командует батальоном. Мужчина считает, что война в этом году завершится вряд ли.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Как режиссер комментирует события на фронте

Во время ежегодной конференции, которая была организована Фондом Виктора Пинчука и проходила в Киеве 12 и 13 сентября, Сенцов отметил, что надо меньше говорить об окончании войны, а больше делать для того, чтобы она закончилась. По его мнению, с 2022 года ход войны изменился. Боевых действий, когда военные бегают в полный рост с автоматами уже нет.

"Пехота выживает, сидит в норах и ждет того, чтобы их не поразили FPV. Так же и наш противник: никаких уже механизированных штурмов, никаких уже бригад, которые вот так идут — инфильтрация, маленькие группы людей", — рассказал военный.

По его словам, россияне сейчас понемногу продвигаются, но небольшими темпами, поэтому надо реагировать на любые движения врага. Если так делать, то противник не сможет двигаться дальше и погибнет.

Также защитник Украины отметил, что важно продолжать давить на РФ политически и экономически. Он отметил, что вторым этапом завершения войны должно стать изменение политического режима России. РФ должна признать эту войну ошибкой, отдать Украине оккупированные территории, извиниться и заявить, что будет каяться на протяжении всего своего существования.

"Это будет для меня Победа. Верю, что этот день наступит", — заявил Олег Сенцов.

Напомним, Олег Сенцов объяснил, как мотивировать людей к мобилизации. По его мнению, мотивацией могут стать деньги, льготы или четко определенный срок службы.

Ранее Сенцов рассказал, кого больше в армии: мобилизованных, которые сами пришли в военкомат после получения повестки, или "бусифицированных". Тех, кого поймали, чтобы отправить в армию, меньше.

кино Олег Сенцов армия военнослужащие режиссер
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации