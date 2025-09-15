Студия, Юношество, Питт - сериалы, которые победили на Эмми-2025

Победители "Эмми-2025" — какие сериалы собрали больше наград
Этой ночью, с 14 на 15 сентября, в Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония вручения премии "Эмми". Больше всего наград собрал сатирический сериал "Студия" и британский мини-сериал "Юношество".
Об этом говорится на сайте кинопремии "Эмми".
"Студия"
В этом году триумфатором кинопремии стал сериал "Студия". Он собрал 13 наград из 23 номинаций. В частности, он стал лучшим комедийным сериалом года. Он даже побил прошлогодний рекорд, когда создатели сериала "Медведь" получили 11 наград.
Актер Сет Роген, сыгравший главного героя в "Студии", получил награду за лучшую мужскую роль в комедийном сериале.
"Студия" рассказывает о киностудии, которая давно существует на рынке и которой становится все труднее работать с самовлюбленными художниками и жадными боссами.
"Юношество"
Восемь статуэток "Эмми" получил британский мини-сериал "Юношество". В частности, он стал лучшим мини-сериалом, а 15-летний Оуэн Купер получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале. Купер стал самым молодым обладателем премии "Эмми".
"Юношество" — история о подростке, которого подозревают в убийстве одноклассницы. Семья школьника, копы и терапевт парня на допросе пытаются выяснить, причастен ли 13-летний парень к убийству.
"Питт"
Фаворитом зрителей также стал сериал о медиках "Питт", который получил 5 наград. Он стал лучшим драматическим сериалом года, а его главный герой Ной Уайл получил статуэтку за лучшую мужскую роль в драматическом сериале.
"Питт" показывает жизнь врачей отделения неотложной помощи в Питтсбургской больнице. Герои сериала, несмотря на сильное давление и усталость, ежедневно спасают жизни тяжелобольных пациентов.
Лента украинского режиссера впервые получила главный приз TIFF.
Зеленский отметил госнаградами представителей киноиндустрии.
Хоррор по Кингу и испытания любви — премьеры недели.
Кинопремия "Золота дзиґа" — кто получил награды.
Украинский режиссер Олег Сенцов стал командиром батальона.
Читайте Новини.LIVE!