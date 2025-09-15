Студия, Юношество, Питт - сериалы, которые победили на Эмми-2025

Кинопремия "Эмми-2025". Фото: EPA/ALLISON DINNER

Этой ночью, с 14 на 15 сентября, в Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония вручения премии "Эмми". Больше всего наград собрал сатирический сериал "Студия" и британский мини-сериал "Юношество".

Об этом говорится на сайте кинопремии "Эмми".

"Студия"

В этом году триумфатором кинопремии стал сериал "Студия". Он собрал 13 наград из 23 номинаций. В частности, он стал лучшим комедийным сериалом года. Он даже побил прошлогодний рекорд, когда создатели сериала "Медведь" получили 11 наград.

Актер Сет Роген, сыгравший главного героя в "Студии", получил награду за лучшую мужскую роль в комедийном сериале.

"Студия" рассказывает о киностудии, которая давно существует на рынке и которой становится все труднее работать с самовлюбленными художниками и жадными боссами.

"Юношество"

Восемь статуэток "Эмми" получил британский мини-сериал "Юношество". В частности, он стал лучшим мини-сериалом, а 15-летний Оуэн Купер получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале. Купер стал самым молодым обладателем премии "Эмми".

"Юношество" — история о подростке, которого подозревают в убийстве одноклассницы. Семья школьника, копы и терапевт парня на допросе пытаются выяснить, причастен ли 13-летний парень к убийству.

"Питт"

Фаворитом зрителей также стал сериал о медиках "Питт", который получил 5 наград. Он стал лучшим драматическим сериалом года, а его главный герой Ной Уайл получил статуэтку за лучшую мужскую роль в драматическом сериале.

"Питт" показывает жизнь врачей отделения неотложной помощи в Питтсбургской больнице. Герои сериала, несмотря на сильное давление и усталость, ежедневно спасают жизни тяжелобольных пациентов.

