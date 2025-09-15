Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино и сериалы Победители "Эмми-2025" — какие сериалы собрали больше наград

Победители "Эмми-2025" — какие сериалы собрали больше наград

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 16:19
Студия, Юношество, Питт - сериалы, которые победили на Эмми-2025
Кинопремия "Эмми-2025". Фото: EPA/ALLISON DINNER
Ключевые моменты "Юношество" "Питт" "Студия"

Этой ночью, с 14 на 15 сентября, в Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония вручения премии "Эмми". Больше всего наград собрал сатирический сериал "Студия" и британский мини-сериал "Юношество".

Об этом говорится на сайте кинопремии "Эмми".

Реклама
Читайте также:

"Студия"

В этом году триумфатором кинопремии стал сериал "Студия". Он собрал 13 наград из 23 номинаций. В частности, он стал лучшим комедийным сериалом года. Он даже побил прошлогодний рекорд, когда создатели сериала "Медведь" получили 11 наград.

Актер Сет Роген, сыгравший главного героя в "Студии",  получил награду за лучшую мужскую роль в комедийном сериале.

"Студия" рассказывает о киностудии, которая давно существует на рынке и которой становится все труднее работать с самовлюбленными художниками и жадными боссами.

"Юношество"

Восемь статуэток "Эмми" получил британский мини-сериал "Юношество". В частности, он стал лучшим мини-сериалом, а 15-летний Оуэн Купер получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале. Купер стал самым молодым обладателем премии "Эмми".

"Юношество" — история о подростке, которого подозревают в убийстве одноклассницы. Семья школьника, копы и терапевт парня на допросе пытаются выяснить, причастен ли 13-летний парень к убийству.

"Питт"

Фаворитом зрителей также стал сериал о медиках "Питт", который получил 5 наград. Он стал лучшим драматическим сериалом года, а его главный герой Ной Уайл получил статуэтку за лучшую мужскую роль в драматическом сериале.

"Питт" показывает жизнь врачей отделения неотложной помощи в Питтсбургской больнице. Герои сериала, несмотря на сильное давление и усталость, ежедневно спасают жизни тяжелобольных пациентов.

Лента украинского режиссера впервые получила главный приз TIFF.

Зеленский отметил госнаградами представителей киноиндустрии.

Хоррор по Кингу и испытания любви — премьеры недели.

Кинопремия "Золота дзиґа" — кто получил награды.

Украинский режиссер Олег Сенцов стал командиром батальона.

премия медики Эмми Криминал зарубежные звезды драма
Вероника Новикова - Редактор
Автор:
Вероника Новикова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации