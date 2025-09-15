Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно та серіали Від "Ксени" до "Баффі" — культові та улюблені серіали 90-х

Від "Ксени" до "Баффі" — культові та улюблені серіали 90-х

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 19:24
Кращі культові серіали 90-х — що подивитись ввечері
Кадр з серіалу "Баффі — переможниця вампірів". Фото: скриншот
Ключові моменти "Могутні рейнджери" (1993-1995) "Вокер, техаський рейнджер" (1995-2001) Ксена — принцеса-воїн (1995-2001) "Баффі — переможниця вампірів" (1997–2003)

Серіали 90-х стали справжнім культурним явищем, яке сформувало смаки цілого покоління. Вони дарували цікаві пригоди, гумор, загадки й містику й зачаровували харизмою героїв.

Підбіркою культових серіалів поділився Collider.

Реклама
Читайте також:

"Могутні рейнджери" (1993-1995)

Загадайте, як ви в дитинстві бігли додому, щоб встигнути зробити домашнє завдання і подивитися "Могутні рейнджери". Він розповідає про сміливих підлітків із надзвичайними силами, які намагалися врятувати світ від злих планів Ріти.

"Вокер, техаський рейнджер" (1995-2001)

У 90-х роках не було нікого крутішого за Корделла Уокера, якого зіграв Чак Норріс. Легендарний техаський рейнджер змушував злочинців у штаті Техас тремтіти від страху. 

Ксена — принцеса-воїн (1995-2001)

Мужня Ксена прагнула спокутувати свої минулі гріхи і використовувала свої вражаючі бойові навички для захисту тих, хто потребував допомоги. Вона була однією з культових героїнь 90-х років, яку одразу можна було впізнати за фірмовим бойовим криком.

 

"Баффі — переможниця вампірів" (1997–2003)

Серіал розповідає про Баффі Саммерс, яку зіграла Сара Мішель Геллар. Вдень вона — звичайна школярка, а вночі — полює на вампірів. Поєднання підліткового драматизму, жахів та екшену зробило "Баффі — винищувачку вампірів" одним із найоригінальніших та культових серіалів 90-х. 

Стрічка українського режисера вперше отримала головний приз TIFF.

Зеленський відзначив держнагородами представників кіноіндустрії.

Переможці "Еммі-2025" — які серіали зібрали найбільше нагород.

Не для слабких — фільми, які можна подивитись лише раз в житті.

Зірка "Сватів" показала, як відновлює фігуру після других пологів.

серіал закордонні зірки злочин дитинство воїни
Вероніка Новикова - Редактор
Автор:
Вероніка Новикова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації