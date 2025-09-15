Кращі культові серіали 90-х — що подивитись ввечері

Кадр з серіалу "Баффі — переможниця вампірів". Фото: скриншот

Серіали 90-х стали справжнім культурним явищем, яке сформувало смаки цілого покоління. Вони дарували цікаві пригоди, гумор, загадки й містику й зачаровували харизмою героїв.

Підбіркою культових серіалів поділився Collider.

"Могутні рейнджери" (1993-1995)

Загадайте, як ви в дитинстві бігли додому, щоб встигнути зробити домашнє завдання і подивитися "Могутні рейнджери". Він розповідає про сміливих підлітків із надзвичайними силами, які намагалися врятувати світ від злих планів Ріти.

"Вокер, техаський рейнджер" (1995-2001)

У 90-х роках не було нікого крутішого за Корделла Уокера, якого зіграв Чак Норріс. Легендарний техаський рейнджер змушував злочинців у штаті Техас тремтіти від страху.

Ксена — принцеса-воїн (1995-2001)

Мужня Ксена прагнула спокутувати свої минулі гріхи і використовувала свої вражаючі бойові навички для захисту тих, хто потребував допомоги. Вона була однією з культових героїнь 90-х років, яку одразу можна було впізнати за фірмовим бойовим криком.

"Баффі — переможниця вампірів" (1997–2003)

Серіал розповідає про Баффі Саммерс, яку зіграла Сара Мішель Геллар. Вдень вона — звичайна школярка, а вночі — полює на вампірів. Поєднання підліткового драматизму, жахів та екшену зробило "Баффі — винищувачку вампірів" одним із найоригінальніших та культових серіалів 90-х.

