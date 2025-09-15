Кращі культові серіали 90-х — що подивитись ввечері

Від "Ксени" до "Баффі" — культові та улюблені серіали 90-х
Серіали 90-х стали справжнім культурним явищем, яке сформувало смаки цілого покоління. Вони дарували цікаві пригоди, гумор, загадки й містику й зачаровували харизмою героїв.
Підбіркою культових серіалів поділився Collider.
"Могутні рейнджери" (1993-1995)
Загадайте, як ви в дитинстві бігли додому, щоб встигнути зробити домашнє завдання і подивитися "Могутні рейнджери". Він розповідає про сміливих підлітків із надзвичайними силами, які намагалися врятувати світ від злих планів Ріти.
"Вокер, техаський рейнджер" (1995-2001)
У 90-х роках не було нікого крутішого за Корделла Уокера, якого зіграв Чак Норріс. Легендарний техаський рейнджер змушував злочинців у штаті Техас тремтіти від страху.
Ксена — принцеса-воїн (1995-2001)
Мужня Ксена прагнула спокутувати свої минулі гріхи і використовувала свої вражаючі бойові навички для захисту тих, хто потребував допомоги. Вона була однією з культових героїнь 90-х років, яку одразу можна було впізнати за фірмовим бойовим криком.
"Баффі — переможниця вампірів" (1997–2003)
Серіал розповідає про Баффі Саммерс, яку зіграла Сара Мішель Геллар. Вдень вона — звичайна школярка, а вночі — полює на вампірів. Поєднання підліткового драматизму, жахів та екшену зробило "Баффі — винищувачку вампірів" одним із найоригінальніших та культових серіалів 90-х.
Стрічка українського режисера вперше отримала головний приз TIFF.
Зеленський відзначив держнагородами представників кіноіндустрії.
Переможці "Еммі-2025" — які серіали зібрали найбільше нагород.
Не для слабких — фільми, які можна подивитись лише раз в житті.
Зірка "Сватів" показала, як відновлює фігуру після других пологів.
Читайте Новини.LIVE!