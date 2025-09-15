Лучшие культовые сериалы 90-х - что посмотреть вечером

От "Ксены" до "Баффи" — культовые и любимые сериалы 90-х
Сериалы 90-х стали настоящим культурным явлением, которое сформировало вкусы целого поколения. Они дарили интересные приключения, юмор, загадки и мистику и очаровывали харизмой героев.
Подборкой культовых сериалов поделился Collider.
"Могучие рейнджеры" (1993-1995)
Вспомните, как вы в детстве бежали домой, чтобы успеть сделать домашнее задание и посмотреть "Могучие рейнджеры". Он рассказывает о смелых подростках с необычайными силами, которые пытались спасти мир от злых планов Риты.
"Уокер, техасский рейнджер" (1995-2001)
В 90-х годах не было никого круче Корделла Уокера, которого сыграл Чак Норрис. Легендарный техасский рейнджер заставлял преступников в штате Техас дрожать от страха.
"Ксена — принцесса-воин" (1995-2001)
Мужественная Ксена стремилась искупить свои прошлые грехи и использовала свои впечатляющие боевые навыки для защиты тех, кто нуждался в помощи. Она была одной из культовых героинь 90-х годов, которую сразу можно было узнать по фирменному боевому крику.
Баффи — победительница вампиров (1997-2003)
Сериал рассказывает о Баффи Саммерс, которую сыграла Сара Мишель Геллар. Днем она — обычная школьница, а ночью — охотится на вампиров. Сочетание подросткового драматизма, ужасов и экшена сделало "Баффи — истребительницу вампиров" одним из самых оригинальных и культовых сериалов 90-х.
