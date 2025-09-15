Лучшие культовые сериалы 90-х - что посмотреть вечером

Кадр из сериала "Баффи - победительница вампиров". Фото: скриншот

Сериалы 90-х стали настоящим культурным явлением, которое сформировало вкусы целого поколения. Они дарили интересные приключения, юмор, загадки и мистику и очаровывали харизмой героев.

Подборкой культовых сериалов поделился Collider.

Реклама

Читайте также:

"Могучие рейнджеры" (1993-1995)

Вспомните, как вы в детстве бежали домой, чтобы успеть сделать домашнее задание и посмотреть "Могучие рейнджеры". Он рассказывает о смелых подростках с необычайными силами, которые пытались спасти мир от злых планов Риты.

"Уокер, техасский рейнджер" (1995-2001)

В 90-х годах не было никого круче Корделла Уокера, которого сыграл Чак Норрис. Легендарный техасский рейнджер заставлял преступников в штате Техас дрожать от страха.

"Ксена — принцесса-воин" (1995-2001)

Мужественная Ксена стремилась искупить свои прошлые грехи и использовала свои впечатляющие боевые навыки для защиты тех, кто нуждался в помощи. Она была одной из культовых героинь 90-х годов, которую сразу можно было узнать по фирменному боевому крику.

Баффи — победительница вампиров (1997-2003)

Сериал рассказывает о Баффи Саммерс, которую сыграла Сара Мишель Геллар. Днем она — обычная школьница, а ночью — охотится на вампиров. Сочетание подросткового драматизма, ужасов и экшена сделало "Баффи — истребительницу вампиров" одним из самых оригинальных и культовых сериалов 90-х.

Лента украинского режиссера впервые получила главный приз TIFF.

Зеленский отметил госнаградами представителей киноиндустрии.

Победители "Эмми-2025" — какие сериалы собрали больше всего наград.

Не для слабых — фильмы, которые можно посмотреть только раз в жизни.

Звезда "Сватов" показала, как восстанавливает фигуру после вторых родов.